https://sputnikarabic.ae/20240117/الجيش-الروسي-يضرب-موقعا-للمرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-1085106215.html
الجيش الروسي يضرب موقعا للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا
الجيش الروسي يضرب موقعا للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بيانا لتقدّم العملية العسكرية الخاصة، ذكرت فيه أن الجيش الروسي هاجم موقعا للمرتزقة الأجانب التابعين للقوات... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T13:16+0000
2024-01-17T13:16+0000
2024-01-17T13:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في البيان: "تم ضرب قاعدة وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية، وثلاثة مستودعات ذخيرة للواء الميكانيكي الثالث والعشرين التابع للقوات الأوكرانية، ومحطات رادارية لكشف وتتبع الأهداف الجوية (بي-18) و(نيبا-إس في)، ونقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب، و10 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات بشرية ومعدات عسكرية في 119 منطقة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240117/القوات-الروسية-تلحق-هزيمة-بـ4-ألوية-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1085096052.html
https://sputnikarabic.ae/20240117/تصويت-هل-يقبل-الاتحاد-الأوروبي-انضمام-أوكرانيا-إليه-على-الرغم-من-اسمترار-الصراع؟-1085106511.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يضرب موقعا للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا
13:16 GMT 17.01.2024 (تم التحديث: 13:53 GMT 17.01.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بيانا لتقدّم العملية العسكرية الخاصة، ذكرت فيه أن الجيش الروسي هاجم موقعا للمرتزقة الأجانب التابعين للقوات الأوكرانية.
وجاء في البيان: "تم ضرب قاعدة وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية، وثلاثة مستودعات ذخيرة للواء الميكانيكي الثالث والعشرين التابع للقوات الأوكرانية، ومحطات رادارية لكشف وتتبع الأهداف الجوية (بي-18) و(نيبا-إس في)، ونقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب، و10 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات بشرية ومعدات عسكرية في 119 منطقة".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 11 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير"، كما دمرت 21 طائرة مسيّرة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية
الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد
" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.