https://sputnikarabic.ae/20240117/الجيش-الروسي-يضرب-موقعا-للمرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-1085106215.html

الجيش الروسي يضرب موقعا للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا

الجيش الروسي يضرب موقعا للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بيانا لتقدّم العملية العسكرية الخاصة، ذكرت فيه أن الجيش الروسي هاجم موقعا للمرتزقة الأجانب التابعين للقوات... 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T13:16+0000

2024-01-17T13:16+0000

2024-01-17T13:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في البيان: "تم ضرب قاعدة وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية، وثلاثة مستودعات ذخيرة للواء الميكانيكي الثالث والعشرين التابع للقوات الأوكرانية، ومحطات رادارية لكشف وتتبع الأهداف الجوية (بي-18) و(نيبا-إس في)، ونقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب، و10 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات بشرية ومعدات عسكرية في 119 منطقة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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