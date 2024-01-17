https://sputnikarabic.ae/20240117/تصويت-هل-يقبل-الاتحاد-الأوروبي-انضمام-أوكرانيا-إليه-على-الرغم-من-اسمترار-الصراع؟-1085106511.html
تصويت.. هل يقبل الاتحاد الأوروبي انضمام أوكرانيا إليه بالرغم من استمرار الصراع؟
تصويت.. هل يقبل الاتحاد الأوروبي انضمام أوكرانيا إليه بالرغم من استمرار الصراع؟
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المنظمة بدأت الاستعدادات للمفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولهذا الغرض، سيتم فحص... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T13:37+0000
2024-01-17T13:37+0000
2024-01-17T14:19+0000
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وأوصت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، ببدء مفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا واشترط اعتماد إطار التفاوض بشأن وفاء كييف بعدة شروط.وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير/ شباط 2022، بعد وقت قصير من إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، وفي 23 يونيو/ حزيران من العام نفسه، مُنحت أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح، وأوصت المفوضية الأوروبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بأن يفتح الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا.وفي ظل الأحداث والتوترات الكبيرة التي تشهدها أوروبا وأزمتها الاقتصادية الحالية واستمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، هل من المتوقع أن يتم قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؟تصويت... هل فشل "البنتاغون" في لي ذراع "أنصار الله" عند أهم بوابة بحرية في العالمتصويت... هل تستطيع محكمة العدل الدولية وقف الحرب الإسرائيلية على غزة؟صوّت للشخصية الأكثر جدلا لعام 2023
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, استطلاعات الرأي, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار أوكرانيا, опросы
العالم, استطلاعات الرأي, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار أوكرانيا, опросы
تصويت.. هل يقبل الاتحاد الأوروبي انضمام أوكرانيا إليه بالرغم من استمرار الصراع؟
13:37 GMT 17.01.2024 (تم التحديث: 14:19 GMT 17.01.2024)
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المنظمة بدأت الاستعدادات للمفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولهذا الغرض، سيتم فحص تشريعات البلاد للتأكد من امتثالها للتشريعات الأوروبية
وأوصت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، ببدء مفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا واشترط اعتماد إطار التفاوض بشأن وفاء كييف بعدة شروط.
وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي
في 28 فبراير/ شباط 2022، بعد وقت قصير من إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، وفي 23 يونيو/ حزيران من العام نفسه، مُنحت أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح، وأوصت المفوضية الأوروبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بأن يفتح الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا.
وفي ظل الأحداث والتوترات الكبيرة التي تشهدها أوروبا وأزمتها الاقتصادية الحالية واستمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، هل من المتوقع أن يتم قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؟