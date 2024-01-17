https://sputnikarabic.ae/20240117/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-منطقة-موسكو-وتعترض-أخرى-في-أجواء-منطقة-لينينغراد-1085123193.html
الدفاع الروسية: تدمير واعتراض طائرات مسيرة أوكرانية بمنطقتي موسكو ولينينغراد
الدفاع الروسية: تدمير واعتراض طائرات مسيرة أوكرانية بمنطقتي موسكو ولينينغراد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن دفاعاتها الجوية اعترضت طائرات بدون طيار من نوع أوكراني في مناطق موسكو ولينينغراد. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T23:34+0000
2024-01-17T23:34+0000
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وقالت الوزارة في بيان: "في تمام الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت موسكو [2230 غرينتش يوم الأربعاء]، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على منشآت في الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "نجحت أنظمة الدفاع الجوي في تدمير طائرة مسيرة واحدة فوق منطقة موسكو واعترضت طائرة مسيرة أخرى فوق منطقة لينينغراد".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية بضاحية بودولسك أحبطت هجومًا بطائرة مسيرة كان يستهدف العاصمة موسكو، مشيرًا إلى أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد الذي أطلقه نظام كييف، بوقت سابق من العام الماضي.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240117/أنظمة-الدفاع-الجوي-بمدينة-بودولسك-تعترض-طائرة-مسيرة-كانت-في-طريقها-إلى-موسكو-1085123030.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير واعتراض طائرات مسيرة أوكرانية بمنطقتي موسكو ولينينغراد
23:34 GMT 17.01.2024 (تم التحديث: 23:42 GMT 17.01.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن دفاعاتها الجوية اعترضت طائرات بدون طيار من نوع أوكراني في مناطق موسكو ولينينغراد.
وقالت الوزارة في بيان: "في تمام الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت موسكو [2230 غرينتش يوم الأربعاء]، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على منشآت في الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "نجحت أنظمة الدفاع الجوي في تدمير طائرة مسيرة واحدة فوق منطقة موسكو واعترضت طائرة مسيرة أخرى فوق منطقة لينينغراد".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية بضاحية بودولسك أحبطت هجومًا بطائرة مسيرة
كان يستهدف العاصمة موسكو، مشيرًا إلى أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد الذي أطلقه نظام كييف، بوقت سابق من العام الماضي.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.