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https://sputnikarabic.ae/20240117/العراق-يبحث-مع-الناتو-إنهاء-وجود-قوات-التحالف-الدولي-على-أراضيه-1085096148.html
العراق يبحث مع "الناتو" إنهاء وجود قوات التحالف الدولي على أراضيه
العراق يبحث مع "الناتو" إنهاء وجود قوات التحالف الدولي على أراضيه
التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T11:14+0000
2024-01-17T11:14+0000
العراق
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، جرى خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بين العراق وحلف الناتو، وسبل تعزيز الشراكة في المجال الأمني وتبادل المعلومات، وتتبع شبكات الإرهاب وكشف مصادر تمويلها.كما ناقش الجانبان أيضا ملف إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق، وأهمية الاتفاق على خطوات تنفيذية لترتيب إنهاء مهمته، بما يضمن انتقالا سلسا لمهامه.من جانبه، ثمّن السوداني جهود الناتو ودعمه العراق، خلال الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا)، وفي مجال تقديم المشورة وتدريب القوات الأمنية العراقية.وأكد السوداني أن "العراق لا يمانع في التعاون مع دول التحالف الدولي بمجال التسليح والتدريب والتجهيز، في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع العراق وبلدان هذا التحالف".بدوره، أكد ستولتنبرغ تطلّع الحلف نحو المزيد من التعاون المشترك مع العراق.وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد في وقت سابق، موقف حكومته "الثابت" في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن "انتهت" مبررات وجوده في العراق.وشدد على أنه "لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه".
https://sputnikarabic.ae/20240110/السوداني-وجود-قوات-التحالف-الدولي-في-العراق-مزعزع-للاستقرار-ونريد-خروجها-سريعا-1084855064.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الناتو, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, الناتو, العالم العربي, الأخبار

العراق يبحث مع "الناتو" إنهاء وجود قوات التحالف الدولي على أراضيه

11:14 GMT 17.01.2024
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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تابعنا عبر
التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، جرى خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بين العراق وحلف الناتو، وسبل تعزيز الشراكة في المجال الأمني وتبادل المعلومات، وتتبع شبكات الإرهاب وكشف مصادر تمويلها.
كما ناقش الجانبان أيضا ملف إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق، وأهمية الاتفاق على خطوات تنفيذية لترتيب إنهاء مهمته، بما يضمن انتقالا سلسا لمهامه.
من جانبه، ثمّن السوداني جهود الناتو ودعمه العراق، خلال الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا)، وفي مجال تقديم المشورة وتدريب القوات الأمنية العراقية.
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
السوداني: وجود قوات التحالف الدولي في العراق مزعزع للاستقرار ونريد خروجها سريعا
10 يناير, 12:14 GMT
وأكد السوداني أن "العراق لا يمانع في التعاون مع دول التحالف الدولي بمجال التسليح والتدريب والتجهيز، في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع العراق وبلدان هذا التحالف".
بدوره، أكد ستولتنبرغ تطلّع الحلف نحو المزيد من التعاون المشترك مع العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد في وقت سابق، موقف حكومته "الثابت" في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن "انتهت" مبررات وجوده في العراق.
وشدد على أنه "لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه".
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