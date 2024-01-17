https://sputnikarabic.ae/20240117/القسام-تعلن-تنفيذ-سلسلة-عمليات-ضخمة-في-مخيم-المغازي--عاجل-1085098762.html
"القسام" تعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضخمة في مخيم المغازي -عاجل
"القسام" تعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضخمة في مخيم المغازي -عاجل
أعلنت كتائب "القسام" في بيان، اليوم الأربعاء، عن تنفيد عدد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T11:49+0000
2024-01-17T11:49+0000
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أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
كتائب القسام
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وقالت "القسام" في البيان: "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، أكدوا تدمير 6 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه وناقلة جند".وتابعت "القسام": "قام مجاهدونا بقنص 4 جنود صهاينة تحصنوا داخل أحد المنازل واستهدفوا قوة خاصة من 7 جنود بقذيفة TBG وأجهزوا عليها من مسافة صفر". وقالت القسام:وأشارت "القسام" في بيان سابق: "فجر اليوم، تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف "الياسين 105" في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خانيونس".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240116/القسام-تستهدف-دبابتين-إسرائيليتين-وتنشر-مشاهد-لقصف-القوات-الإسرائيلية-فيديو-1085064440.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, كتائب القسام
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, كتائب القسام
"القسام" تعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضخمة في مخيم المغازي -عاجل
11:49 GMT 17.01.2024 (تم التحديث: 12:00 GMT 17.01.2024)
أعلنت كتائب "القسام" في بيان، اليوم الأربعاء، عن تنفيد عدد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وقالت "القسام" في البيان: "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، أكدوا تدمير 6 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه وناقلة جند".
وأضاف البيان: "تم تنفيذ مهمة مشتركة مع سرايا القدس دمروا خلالها جرافة صهيونية بعبوة مضادة للدروع".
وتابعت "القسام": "قام مجاهدونا بقنص 4 جنود صهاينة تحصنوا داخل أحد المنازل واستهدفوا قوة خاصة من 7 جنود بقذيفة TBG وأجهزوا عليها من مسافة صفر". وقالت القسام:
تم تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" بمجموعة أخرى تحصنت داخل مسجد ثم أجهزت عليها، ودكوا تجمعات العدو في محاور التوغل بعدد كبير من قذائف الهاون من العيار الثقيل.
وأشارت "القسام" في بيان سابق: "فجر اليوم، تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف "الياسين 105" في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خانيونس".
وأضافت: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خانيونس، وأكد مجاهدونا إيقاع عدد منهم بين قتيل وجريح".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.