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https://sputnikarabic.ae/20240117/الكرملين-اندماج-السعودية-في-بريكس-مستمر-1085089030.html
الكرملين: اندماج السعودية في "بريكس" مستمر
الكرملين: اندماج السعودية في "بريكس" مستمر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن العمل على عملية اندماج المملكة العربية السعودية في إطار "بريكس" متواصل، حيث ناقش الرئيس الروسي فلاديمير... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T09:59+0000
2024-01-17T10:24+0000
روسيا
مجموعة بريكس
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وقال بيسكوف خلال إحاطته الصحفية: "العمل على اندماج المملكة العربية السعودية مع دول بريكس مستمر، ونحن نعتبره مهمًا للغاية".وخلال القمة الأخيرة لمجموعة "بريكس" التي تولت رئاستها الدورية جنوب أفريقيا، تمت دعوة 6 دول للانضمام إلى المجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، وتم تحديد شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ليكون بداية الانضمام الفعلي للأعضاء الجدد.وتوحد "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة. وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد خافيير ميلاي رفض الانضمام إلى المجموعة.
https://sputnikarabic.ae/20240102/السعودية-تعلن-رسميًا-انضمامها-إلى-مجموعة-بريكس--عاجل-1084649710.html
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روسيا, مجموعة بريكس
روسيا, مجموعة بريكس

الكرملين: اندماج السعودية في "بريكس" مستمر

09:59 GMT 17.01.2024 (تم التحديث: 10:24 GMT 17.01.2024)
© Sputnik . Alexei Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© Sputnik . Alexei Kudenko
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن العمل على عملية اندماج المملكة العربية السعودية في إطار "بريكس" متواصل، حيث ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأمر خلال زيارته إلى الرياض.
وقال بيسكوف خلال إحاطته الصحفية: "العمل على اندماج المملكة العربية السعودية مع دول بريكس مستمر، ونحن نعتبره مهمًا للغاية".

وأضاف بيسكوف أنه تمت مناقشة الموضوع خلال اجتماع الرئيس بوتين الأخير مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.

علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
السعودية تعلن رسميًا انضمامها إلى مجموعة "بريكس"
2 يناير, 13:43 GMT
وخلال القمة الأخيرة لمجموعة "بريكس" التي تولت رئاستها الدورية جنوب أفريقيا، تمت دعوة 6 دول للانضمام إلى المجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، وتم تحديد شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ليكون بداية الانضمام الفعلي للأعضاء الجدد.
© Sputnik"بريكس" تسيطر على 80% من إنتاج النفط العالمي
بريكس تسيطر على 80% من إنتاج النفط العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
"بريكس" تسيطر على 80% من إنتاج النفط العالمي
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وتوحد "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة.
© Sputnikالناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" وعلاقته بـ"الناتج العالمي" في 2023
الناتج المحلي الإجمالي لدول بريكس وعلاقته بـالناتج العالمي في 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" وعلاقته بـ"الناتج العالمي" في 2023
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ونتيجة للقمة التي عقدت في جوهانسبرغ في أغسطس/ آب الماضي، ارتفع عدد المشاركين في المجموعة اعتبارًا من الأول من يناير إلى عشر دول، انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا.

وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد خافيير ميلاي رفض الانضمام إلى المجموعة.
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