الكرملين: اندماج السعودية في "بريكس" مستمر
09:59 GMT 17.01.2024 (تم التحديث: 10:24 GMT 17.01.2024)
© Sputnik . Alexei Kudenko/
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن العمل على عملية اندماج المملكة العربية السعودية في إطار "بريكس" متواصل، حيث ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأمر خلال زيارته إلى الرياض.
وقال بيسكوف خلال إحاطته الصحفية: "العمل على اندماج المملكة العربية السعودية مع دول بريكس مستمر، ونحن نعتبره مهمًا للغاية".
وأضاف بيسكوف أنه تمت مناقشة الموضوع خلال اجتماع الرئيس بوتين الأخير مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.
2 يناير, 13:43 GMT
وخلال القمة الأخيرة لمجموعة "بريكس" التي تولت رئاستها الدورية جنوب أفريقيا، تمت دعوة 6 دول للانضمام إلى المجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، وتم تحديد شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ليكون بداية الانضمام الفعلي للأعضاء الجدد.
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"بريكس" تسيطر على 80% من إنتاج النفط العالمي
© Sputnik
وتوحد "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة.
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الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" وعلاقته بـ"الناتج العالمي" في 2023
© Sputnik
ونتيجة للقمة التي عقدت في جوهانسبرغ في أغسطس/ آب الماضي، ارتفع عدد المشاركين في المجموعة اعتبارًا من الأول من يناير إلى عشر دول، انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا.
وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد خافيير ميلاي رفض الانضمام إلى المجموعة.