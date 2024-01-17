https://sputnikarabic.ae/20240117/تعرض-سفينة-في-خليج-عدن-لهجوم-بطائرة-مسيرة-والسيطرة-على-حريق-شب-بها--1085120475.html

تعرض سفينة في خليج عدن لهجوم بطائرة مسيرة والسيطرة على حريق شب بها

تعرض سفينة في خليج عدن لهجوم بطائرة مسيرة والسيطرة على حريق شب بها

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، بلاغًا حول تعرض سفينة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن لهجوم بطائرة مسيرة، والسيطرة على حريق شب على... 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T20:19+0000

2024-01-17T20:19+0000

2024-01-17T20:19+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085015563_0:0:2866:1612_1920x0_80_0_0_b3f626290e6744651d8c2bf1d498e170.jpg

وجاء في بيان الهيئة أن "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت بلاغًا عن حادث على مسافة 60 ميلًا بحريًا جنوب شرقي عدن، حيث تعرضت سفينة لهجوم بطائرة مسيرة، وتمت السيطرة على حريق شب على متنها".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية كمنظمة إرهابية عالمية، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنا تجارية في البحر الأحمر. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج حركة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يوما".وأضافت : "الحوثيون شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".وفي السياق نفسه، اعتبرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمةً إرهابيةً "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله".وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.

https://sputnikarabic.ae/20240117/أنصار-الله-تقلل-من-شأن-تصنيف-واشنطن-لها-كمنظمة-إرهابية-وتؤكد-دعمها-للفلسطينيين-1085118607.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن