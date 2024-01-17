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https://sputnikarabic.ae/20240117/أنصار-الله-تقلل-من-شأن-تصنيف-واشنطن-لها-كمنظمة-إرهابية-وتؤكد-دعمها-للفلسطينيين-1085118607.html
"أنصار الله" تقلل من شأن تصنيف واشنطن لها كمنظمة إرهابية وتؤكد دعمها للفلسطينيين
"أنصار الله" تقلل من شأن تصنيف واشنطن لها كمنظمة إرهابية وتؤكد دعمها للفلسطينيين
اعتبرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمةً إرهابيةً "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T18:54+0000
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وقال المتحدث باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقاً): "لا قيمة للتصنيف الأمريكي، ولن يغير ذلك من موقف اليمن الداعم لفلسطين، بل نعتبره وسام شرف لليمن لمساندته المقاومة الفلسطينية في غزة".ورأى عبد السلام، أن "السياسات الأمريكية الاستكبارية ودعمها كيان الإجرام الصهيوني يجعلها راعية الإرهاب الحقيقي"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية كمنظمة إرهابية عالمية، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنا تجارية في البحر الأحمر. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج حركة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يوما".وأضافت : "الحوثيون شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله".وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240117/أمريكا-تصنف-أنصار-الله-في-اليمن-منظمة-إرهابية-عالمية---عاجل-1085114709.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن

"أنصار الله" تقلل من شأن تصنيف واشنطن لها كمنظمة إرهابية وتؤكد دعمها للفلسطينيين

18:54 GMT 17.01.2024
© Sputnik"حارس الازدهار".. معلومات عن العملية وأهدافها ورد "أنصار الله"
حارس الازدهار.. معلومات عن العملية وأهدافها ورد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© Sputnik
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اعتبرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمةً إرهابيةً "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.
وقال المتحدث باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقاً): "لا قيمة للتصنيف الأمريكي، ولن يغير ذلك من موقف اليمن الداعم لفلسطين، بل نعتبره وسام شرف لليمن لمساندته المقاومة الفلسطينية في غزة".

وأضاف: أمريكا تمارس عدوانيتها على اليمن بتصنيف وبدون تصنيف".

ورأى عبد السلام، أن "السياسات الأمريكية الاستكبارية ودعمها كيان الإجرام الصهيوني يجعلها راعية الإرهاب الحقيقي"، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية كمنظمة إرهابية عالمية، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنا تجارية في البحر الأحمر.
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
أمريكا تصنف "أنصار الله" في اليمن منظمة إرهابية عالمية
16:05 GMT
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج حركة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يوما".
وأضافت : "الحوثيون شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله".
وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
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