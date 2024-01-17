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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240117/خبير-عسكري-القوات-الأوكرانية-تغادر-مواقعها-من-كراسني-ليمان-دون-إذن-كييف-1085078943.html
خبير عسكري: القوات الأوكرانية تغادر مواقعها من كراسني ليمان دون إذن كييف
خبير عسكري: القوات الأوكرانية تغادر مواقعها من كراسني ليمان دون إذن كييف
صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت بالانسحاب ومغادرة المواقع على محور كراسني ليمان دون إذن القيادة في كييف. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T06:02+0000
2024-01-17T06:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو نقلاً عن مصادره الخاصة: "في بلدتي ماكييفكا ونيفسكوي، لوحظ عدد من حالات التخلي عن المواقع من قبل الجنود الأوكرانيين دون علم القيادة العسكرية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231220/خبير-عسكري-روسي-يفضح-تخزين-نظام-كييف-للسلاح-في-المباني-السكنية-1084281697.html
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روسيا

خبير عسكري: القوات الأوكرانية تغادر مواقعها من كراسني ليمان دون إذن كييف

06:02 GMT 17.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت بالانسحاب ومغادرة المواقع على محور كراسني ليمان دون إذن القيادة في كييف.
وقال ماروتشكو نقلاً عن مصادره الخاصة: "في بلدتي ماكييفكا ونيفسكوي، لوحظ عدد من حالات التخلي عن المواقع من قبل الجنود الأوكرانيين دون علم القيادة العسكرية".
وأضاف ماروتشكو أن الوضع الأوكراني الميداني على المحاور القتالية صعب، والإمكانات القتالية للوحدات الأوكرانية في انخفاض كبير، فضلاً عن النجاحات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة الروسية، والتي أجبرت الأفراد العسكريين الأوكرانيين على الانسحاب والفرار إلى الخلف.
أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري روسي يفضح تخزين نظام كييف للسلاح في المباني السكنية
20 ديسمبر 2023, 06:18 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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