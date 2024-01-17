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https://sputnikarabic.ae/20240117/بلينكن-الدول-العربية-لن-تشارك-في-إعادة-إعمار-غزة-إذا-تمت-تسويتها-بالأرض-مجددا-1085081647.html
بلينكن: الدول العربية لن تشارك في إعادة إعمار غزة إذا تمت تسويتها بالأرض مجددا
بلينكن: الدول العربية لن تشارك في إعادة إعمار غزة إذا تمت تسويتها بالأرض مجددا
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، "أهمية إقامة دولة فلسطينية من أجل التوصل لأي تسوية إقليمية". 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T07:46+0000
2024-01-17T07:46+0000
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وقال بلينكن، في تصريحات تلفزيونية، على هامش منتدى "دافوس"، إن "الدول العربية ليست حريصة على المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كان القطاع الفلسطيني سيُسوى بالأرض مجددا في بضعة أعوام".وأضاف أنه "كانت هناك معادلة جديدة في الشرق الأوسط، وأن جيران إسرائيل العرب والمسلمين كانوا مستعدين بمقتضى هذه المعادلة لدمج إسرائيل في المنطقة، لكنهم كانوا ملتزمين بالقدر ذاته بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية".وأكد أن "الدول العربية وواشنطن تعتقدان بأن إسرائيل أو المنطقة لن تنعما بالسلام والاستقرار والأمن لحين حل هذه القضية"، متابعا: "أنتم الآن في وضع تبدي فيه دول عربية منها السعودية، مجددا الاستعداد للقيام بأمور تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل لم تكن مستعدة للقيام بها من قبل. وهذا يفتح باب مستقبل مختلف تماما، مستقبل أكثر أمنا".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود.
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https://sputnikarabic.ae/20240116/تقديرات-للجيش-الإسرائيلي-حماس-قادرة-على-مواصلة-إطلاق-الصواريخ-من-غزة-لأشهر-أخرى-قادمة-1085075125.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم

بلينكن: الدول العربية لن تشارك في إعادة إعمار غزة إذا تمت تسويتها بالأرض مجددا

07:46 GMT 17.01.2024
© AFP 2023وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© AFP 2023
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، "أهمية إقامة دولة فلسطينية من أجل التوصل لأي تسوية إقليمية".
وقال بلينكن، في تصريحات تلفزيونية، على هامش منتدى "دافوس"، إن "الدول العربية ليست حريصة على المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كان القطاع الفلسطيني سيُسوى بالأرض مجددا في بضعة أعوام".
وأضاف أنه "كانت هناك معادلة جديدة في الشرق الأوسط، وأن جيران إسرائيل العرب والمسلمين كانوا مستعدين بمقتضى هذه المعادلة لدمج إسرائيل في المنطقة، لكنهم كانوا ملتزمين بالقدر ذاته بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية".
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وأكد أن "الدول العربية وواشنطن تعتقدان بأن إسرائيل أو المنطقة لن تنعما بالسلام والاستقرار والأمن لحين حل هذه القضية"، متابعا: "أنتم الآن في وضع تبدي فيه دول عربية منها السعودية، مجددا الاستعداد للقيام بأمور تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل لم تكن مستعدة للقيام بها من قبل. وهذا يفتح باب مستقبل مختلف تماما، مستقبل أكثر أمنا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود.
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