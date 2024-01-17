https://sputnikarabic.ae/20240117/عبد-اللهيان-يؤكد-لنظيره-الباكستاني-احترام-طهران-سيادة-إسلام-آباد--1085113694.html

عبد اللهيان يؤكد لنظيره الباكستاني احترام طهران سيادة إسلام آباد

عبد اللهيان يؤكد لنظيره الباكستاني احترام طهران سيادة إسلام آباد

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني، جليل عباس جيلاني، احترام إيران سيادة باكستان، وذلك على خلفية التوتر... 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T15:39+0000

2024-01-17T15:39+0000

2024-01-17T15:39+0000

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان أعرب خلال الاتصال مع جيلاني "عن ارتياحه لعلاقات الصداقة بين البلدين، وأكد على أهمية استمرار التعاون والتواصل الوثيق بين المسؤولين في البلدين في مختلف المجالات".وقال: "نعتبر أمن باكستان جزءا من أمننا والحركة المعروفة بجيش العدل هي جماعة إرهابية تعمل ضد الأمن المشترك للبلدين".وبحسب البيان، أكد جيلاني أن أمن إيران من أمن باكستان، وطلب من إيران تزويد بلاده بمعلومات حول الجماعات الإرهابية على أراضيها.وأضاف أن "إسلام آباد تتوقع أن يتم التعامل مع الجماعات الإرهابية في باكستان من قبل القوات المسلحة الباكستانية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، استدعاء سفيرها لدى إيران، ومنع سفير طهران من العودة إلى باكستان.كما أعلنت باكستان تعليق الاجتماعات الثنائية مع إيران، وتعليق كل الزيارات الرفيعة المستوى الحالية والمخطط لها بين الطرفين في الأيام المقبلة.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن الحرس الثوري الإيراني ضرب القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل" في إقليم بلوشستان الباكستاني، بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.وأوضحت الوكالة في بيان، أن الحرس الثوري الإيراني استهدف بصواريخ باليستية وطائرات من دون طيار القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل"، الواقعة في مقاطعة بلوشستان الباكستانية المتاخمة لإيران.وأضافت وكالة "تسنيم" أنه تم "تدمير مقرين لجيش العدل في الأراضي الباكستانية عبر قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة".

https://sputnikarabic.ae/20220717/إيران-تطالب-باكستان-باتخاذ-تدابير-تكتيكية-للحد-من-الجرائم-المنظمة-1065193101.html

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