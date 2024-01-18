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https://sputnikarabic.ae/20240118/إطلاق-قذائف-صاروخية-من-الأراضي-السورية-باتجاه-المناطق-التي-تحتلها-إسرائيل-في-الجولان-1085156507.html
مراسلة "سبوتنيك": قصف صاروخي ومدفعي متبادل بين سوريا ومناطق سيطرة إسرائيل في الجولان
مراسلة "سبوتنيك": قصف صاروخي ومدفعي متبادل بين سوريا ومناطق سيطرة إسرائيل في الجولان
أطلق مجهولون قذائف صاروخية من الأراضي السورية باتجاه مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل. 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T19:35+0000
2024-01-18T20:00+0000
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وقالت مراسلة "سبوتنيك" جنوبي سوريا إن 3 صواريخ أطلقها مجهولون من الأراضي السورية باتجاه مواقع يرجح أنها عائدة للجيش الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها من الجولان.وفي الأثناء، أكدت مراسلة "سبوتنيك" سقوط 10 قذائف مدفعية أطلقها الجيش الإسرائيلي من مرابضه في الجولان السوري المحتل، وسقطت في المناطق الزراعية بمحيط قرية "المسيرتية" بريف درعا الغربي.ونقلت المراسلة عن السكان المحليين في قرية "المسيرتية" أن الأضرار اقتصرت على الماديات.وفي وقت سابق من اليوم، هاجمت طائرات مسيرة انتحارية أطلقتها المقاومة العراقية، موقعا تابعاً لـ"الاستخبارات الأمريكية" وقوات "قسد" الموالية لها حيث تتمركز ضمنه، في بلدة هيمو بريف القامشلي الغربي في محافظة الحسكة، وهو الهجوم الثاني الذي يتعرض له الموقع المذكور خلال الـ10 الأيام الماضية.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن موقعا تحت نفوذ الجيش الأمريكي ومخابراته ضمن مباني ( مركز البحوث العلمية و معهد الالآت الزراعية) والذي يضم مركزا استخباراتيا أمريكيا، وما يسمى محاكم "الإرهاب" أو مسلحي تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول عديدة).وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها الهجوم المذكور.
https://sputnikarabic.ae/20240118/المقاومة-العراقية-تقصف-مقر-المخابرات-الأمريكية-شرقي-سوريا-للمرة-الثانية-1085155161.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, اسرائيل
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, اسرائيل

مراسلة "سبوتنيك": قصف صاروخي ومدفعي متبادل بين سوريا ومناطق سيطرة إسرائيل في الجولان

19:35 GMT 18.01.2024 (تم التحديث: 20:00 GMT 18.01.2024)
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أطلق مجهولون قذائف صاروخية من الأراضي السورية باتجاه مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" جنوبي سوريا إن 3 صواريخ أطلقها مجهولون من الأراضي السورية باتجاه مواقع يرجح أنها عائدة للجيش الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها من الجولان.
وأفادت المراسلة أن الصواريخ أطلقت من محيط قرية "المسيرتية" شمال بلدة "جملة" في ريف درعا الغربي جنوب سوريا.
وفي الأثناء، أكدت مراسلة "سبوتنيك" سقوط 10 قذائف مدفعية أطلقها الجيش الإسرائيلي من مرابضه في الجولان السوري المحتل، وسقطت في المناطق الزراعية بمحيط قرية "المسيرتية" بريف درعا الغربي.
قتلى في غارة لطائرة تركية مسيرة استهدفت موقعا لقوات قسد بمدينة القامشلي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
المقاومة العراقية تقصف مقر المخابرات الأمريكية شرقي سوريا للمرة الثانية
18:59 GMT
ونقلت المراسلة عن السكان المحليين في قرية "المسيرتية" أن الأضرار اقتصرت على الماديات.
وفي وقت سابق من اليوم، هاجمت طائرات مسيرة انتحارية أطلقتها المقاومة العراقية، موقعا تابعاً لـ"الاستخبارات الأمريكية" وقوات "قسد" الموالية لها حيث تتمركز ضمنه، في بلدة هيمو بريف القامشلي الغربي في محافظة الحسكة، وهو الهجوم الثاني الذي يتعرض له الموقع المذكور خلال الـ10 الأيام الماضية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن موقعا تحت نفوذ الجيش الأمريكي ومخابراته ضمن مباني ( مركز البحوث العلمية و معهد الالآت الزراعية) والذي يضم مركزا استخباراتيا أمريكيا، وما يسمى محاكم "الإرهاب" أو مسلحي تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول عديدة).
وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها الهجوم المذكور.
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