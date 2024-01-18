https://sputnikarabic.ae/20240118/البيت-الأبيض-لن-يكون-هناك-إعادة-احتلال-لغزة-ولن-نتوقف-عن-السعي-لتحقيق-حل-الدولتين-1085155551.html

البيت الأبيض: لن يكون هناك إعادة احتلال لغزة ولن نتوقف عن السعي لتحقيق حل الدولتين

البيت الأبيض: لن يكون هناك إعادة احتلال لغزة ولن نتوقف عن السعي لتحقيق حل الدولتين

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنه لا يمكن لإسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة، مؤكدا أن واشنطن لن تتوقف عن السعي لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T19:07+0000

2024-01-18T19:07+0000

2024-01-18T19:07+0000

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جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض سوليفان.وقال سوليفان إن هناك "عددا كبيرا للغاية من الضحايا المدنيين" في قطاع غزة منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.بالإضافة إلى ذلك، أكد سوليفان أنه "لن يكون هناك إعادة احتلال لغزة بعد الحرب"، مشددًا على أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بحل الدولتين ولن تتوقف عن مساعيها لتحقيقه.وجاءت تصريحات سوليفان بعد وقت قصير من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء القتال، مؤكدا أن إسرائيل تعتزم السيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة بعد الحرب.وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي إنه "خلافا لما يقولون، فإن الحرب مستمرة على كافة الجبهات، وستستمر حتى تحقيق كافة الأهداف".وأضاف: "لهذا الغرض قمنا بتحويل ميزانية حربية ضخمة ستساعد الجيش على تحقيق أهداف الحرب وتحقيق النصر"، بحسب القناة "13" الإسرائيلية.واعتبر نتنياهو أن "النصر سيستغرق أشهرا كثيرة لكننا مصممون على تحقيقه، ليس فقط ضرب حماس، وليس جولة قتال أخرى، بل النصر الكامل"، وأكد أنه "إذا توقفت الحرب قبل تحقيق أهدافها فسيكون ذلك ضررا لأمن إسرائيل لأجيال عديدة".وقال: "وقف الحرب سيبعث برسالة ضعف، وبعدها لن تكون المذبحة القادمة إلا مسألة وقت. أعدكم أننا لن ننهي الحرب قبل عودة جميع مختطفينا".وسُئل نتنياهو عن التقرير الذي بثته شبكة أمريكية الليلة الماضية والذي يفيد بأن مسؤولين بإدارة بايدن التقوا عددا من المسؤولين بإسرائيل في إطار الاستعداد "لليوم التالي" لولاية نتنياهو كجزء من خطة تشمل السلام مع المملكة العربية السعودية إلى جانب خطوات لإقامة دولة فلسطينية.وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لا أعرف ما يقال لجميع السياسييين في إسرائيل، لكن أولئك الذين يتحدثون عن اليوم التالي لنتنياهو يتحدثون في الواقع عن إقامة دولة فلسطينية مع السلطة الفلسطينية".وقال نتنياهو أيضًا: "في أي ترتيب مستقبلي - يجب على دولة إسرائيل أن تسيطر من الناحية الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب الأردن". وبحسبه فإن "من يتحدث عن اليوم التالي لنتنياهو يتحدث عن اليوم التالي لمعظم مواطني إسرائيل".وأضاف نتنياهو أن "اليوم التالي هو اليوم التالي لحماس: نزع السلاح الكامل عن قطاع غزة وإقامة إدارة مدنية"، متابعا "نحن نقدم الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240118/نتنياهو-الحرب-ستستمر-والنصر-سيستغرق-أشهرا-عديدة-ونحن-نقاتل-لتحقيقه-1085153474.html

https://sputnikarabic.ae/20240118/غالانت-لا-حل-كامل-لجيوب-المقاومة-في-قطاع-غزة-1085150755.html

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