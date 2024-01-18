https://sputnikarabic.ae/20240118/الرئيس-الإسرائيلي-التطبيع-الكامل-مع-السعودية-مفتاح-لخروج-المنطقة-من-الحرب-إلى-أفق-جديد-1085134923.html

الرئيس الإسرائيلي: التطبيع الكامل مع السعودية مفتاح لخروج المنطقة من الحرب إلى أفق جديد

الرئيس الإسرائيلي: التطبيع الكامل مع السعودية مفتاح لخروج المنطقة من الحرب إلى أفق جديد

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أن التطبيع الكامل بين إسرائيل والسعودية يتيح الفرصة لخروج منطقة الشرق الأوسط من حالة الصراع إلى أفق جديد. 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T11:34+0000

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القاهرة - سبوتنيك. قال هرتسوغ، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" في سويسرا: "خيار التطبيع الكامل مع السعودية مفتاح للقدرة على الخروج من الحرب إلى أفق جديد، المنطقة لا تزال حساسة وهشة، والأمر سيستغرق وقتًا، ولكن أعتقد أن هناك فرصة للتحرك إلى الأمام نحو مستقبل أفضل للمنطقة".و صرّح 3 مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض عرضًا من ولي العهد السعودي لتطبيع العلاقات بعد الحرب الدائرة حاليا في غزة".جاء العرض السعودي خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأخيرة إلى المنطقة، التي استهدف منها تقديم اقتراح عربي موحد لنتنياهو لمرحلة ما بعد الحرب.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مسألة استئناف محادثات التطبيع مع إسرائيل، مضيفًا أنه لا يزال هناك اهتمام واضح في متابعة المبادرة.وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، قد أكد، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن السعودية تصر على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يكون جزءًا من "تطبيع أوسع" في الشرق الأوسط.من جانب آخر، أظهر استطلاع للرأي أجراه "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، أواخر العام الماضي، أن أكثر من 95 في المئة من المواطنين السعوديين يعتقدون أنه يجب على الدول العربية قطع العلاقات مع إسرائيل، احتجاجًا على عملياتها في قطاع غزة.وأكد 91 في المئة من المستطلعين، أن الحرب في قطاع غزة تمثل "انتصارًا للفلسطينيين والعرب والمسلمين". فيما أعرب 87 في المئة عن اعتقادهم أن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن إسرائيل ضعيفة للغاية لدرجة أنه "سيكون من الممكن هزيمتها ذات يوم".

https://sputnikarabic.ae/20240116/وزير-الخارجية-السعودي-لا-نرى-أدلة-على-أن-الأهداف-الإسرائيلية-في-غزة-قريبة-التحقيق-1085057977.html

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