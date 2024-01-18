https://sputnikarabic.ae/20240118/غالانت-لا-حل-كامل-لجيوب-المقاومة-في-قطاع-غزة-1085150755.html

غالانت: لا حل كامل لجيوب المقاومة في قطاع غزة

غالانت: لا حل كامل لجيوب المقاومة في قطاع غزة

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم الخميس، تقييمًا للأوضاع المدنية، ركز على جاهزية الساحة الشمالية لاحتمال توسيع المواجهات مع "حزب الله"، وعلى... 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T16:45+0000

2024-01-18T16:45+0000

2024-01-18T16:45+0000

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وشدد غالانت على أهمية الاستعداد في منطقة الشمال، بما في ذلك مدينة حيفا، لاحتمال تدهور الوضع الأمني ​​تجاه "حزب الله" إلى حملة واسعة النطاق، وفق موقع "واللا" العبري، والقناة 12.وأكد أن إسرائيل تفضل التوصل إلى تسوية سياسية تسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم، بعد تغير الوضع الأمني ​​على الحدود مع لبنان، لكنها في الوقت نفسه تعزز الاستعداد العملياتي لـ "عودتهم من خلال توسيع الحملة العسكرية".وتابع غالانت: "نحن ندرك فعليًا أنه بعد انتهاء المرحلة في شمال قطاع غزة، وستكتمل في المستقبل أيضًا في أماكن أخرى، تم تفكيك الأطر التنظيمية الرئيسية لحماس... لكن لا يوجد حل كامل لجيوب المقاومة ونحن نتولى أمرهم".وأضاف: "كجزء من حقيقة وجود جيوب للمقاومة، من الطبيعي أن يكون هناك أيضًا وضع يتم في إطلاق النار (على الجنود الإسرائيليين). قد يخلط الجمهور الأمور، وعلينا أن نفهم الأمر. كانت خطط حماس لإطلاق مئات الصواريخ كل يوم في جميع المناطق في البلاد".ومضى مستدركا: "أما الآن، فهي (حماس) قادرة فقط على إطلاق عشرات الصواريخ في لمح البصر إلى موقع معين، أنا لا أقلل من أهمية الأمر، فهو أمر مهم للغاية، لكن سنتعامل معه بالمداهمات والغارات الجوية، وسيستغرق الأمر بعض الوقت".وقال غالانت متطرقا لـ "حزب الله": "لقد ركزنا الحديث اليوم على سيناريو نصل فيه إلى حرب في الشمال، ونحن ملتزمون بوضع سنتمكن فيه من إعادة سكاننا بأمان. إذا لم يحدث هذا السيناريو، ولم نتمكن من إعادتهم عبر الوسائل الدبلوماسية التوافقية، فسوف نصل إلى وضع يتعين علينا فيه تهيئة الظروف والقوات الأمنية التي تمكنهم من العودة. لا أريد أن أتحدث عن المواعيد النهائية، ولا أريد أن أتحدث عن الأساليب - ولكن ذلك سيحدث".ومضى بقوله: "علينا أن نأخذ في الاعتبار احتمال تدهور الوضع في الشمال، دون رغبتنا. وإذا حدث ذلك، فسوف نجبي ثمنا باهظا، من حزب الله ولبنان، ولكن هنا أيضا ستكون هناك نقاط ضعف. ولهذا نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين وجاهزين. والعنصر المدني مهم للغاية".

https://sputnikarabic.ae/20240117/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-احتمالية-اندلاع-الحرب-مع-حزب-الله-كبيرة-1085120159.html

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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار المناخ في العالم