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https://sputnikarabic.ae/20240118/رئيس-الوزراء-العراقي-استقرار-المنطقة-مرهون-بإيقاف-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-1085136185.html
رئيس الوزراء العراقي: استقرار المنطقة مرهون بإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة
رئيس الوزراء العراقي: استقرار المنطقة مرهون بإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة
جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تأكيد موقف العراق ورؤيته في مخاطر استمرار الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة. 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T12:13+0000
2024-01-18T12:13+0000
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وقال السوداني، خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسيلا فون ديرلاين، على هامش المشاركة في منتدى "دافوس" المنعقد في سويسرا، إن "مجمل استقرار المنطقة مرهون بإيقاف الحرب، التي قد تتوسع وتؤدي إلى تدهور أمني شامل، لا سيما وأن شعوب المنطقة تشعر بالغضب إزاء العدوان والإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة"، حسب وكالة الأنباء العراقية - (واع).من جانبها، أعربت فون ديرلاين، عن "تقديرها مواقف العراق تجاه تطورات الأوضاع في غزة، وجهود الحكومة العراقية في احتواء التداعيات"، مؤكدة "قلق المفوضية إزاء اتساع رقعة الصراع، وعزمها الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الرئيس-العراقي-نطالب-المجتمع-الدولي-بإدانة-الانتهاكات-الخطيرة-واستهداف-المؤسسات-المدنية-في-غزة-1083046877.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي: استقرار المنطقة مرهون بإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة

12:13 GMT 18.01.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تأكيد موقف العراق ورؤيته في مخاطر استمرار الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال السوداني، خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسيلا فون ديرلاين، على هامش المشاركة في منتدى "دافوس" المنعقد في سويسرا، إن "مجمل استقرار المنطقة مرهون بإيقاف الحرب، التي قد تتوسع وتؤدي إلى تدهور أمني شامل، لا سيما وأن شعوب المنطقة تشعر بالغضب إزاء العدوان والإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة"، حسب وكالة الأنباء العراقية - (واع).
من جانبها، أعربت فون ديرلاين، عن "تقديرها مواقف العراق تجاه تطورات الأوضاع في غزة، وجهود الحكومة العراقية في احتواء التداعيات"، مؤكدة "قلق المفوضية إزاء اتساع رقعة الصراع، وعزمها الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين".
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ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.
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