https://sputnikarabic.ae/20240118/روسيا-تحظر-دخول-المتورطين-في-إجراءات-استفزازية-ضد-مراسل-روسي-في-قبرص-إلى-أراضيها-1085150943.html
روسيا تحظر دخول المتورطين في إجراءات استفزازية ضد مراسل روسي في قبرص إلى أراضيها
روسيا تحظر دخول المتورطين في إجراءات استفزازية ضد مراسل روسي في قبرص إلى أراضيها
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو منعت المسؤولين من قبرص المتورطين في اتخاذ إجراءات غير قانونية في العاصمة نيقوسيا ضد المراسل الروسي، ألكسندر غازيوك، وموظف... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T16:53+0000
2024-01-18T16:53+0000
2024-01-18T16:54+0000
روسيا
قبرص
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ونُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه "كجزء من الإجراءات التي بدأتها وزارة الخارجية الروسية، بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني، تم إبلاغ سفير قبرص لدى موسكو، بالإجراءات الانتقامية فيما يتعلق بالإجراءات غير المقبولة التي اتخذتها السلطات القبرصية ضد ألكسندر غاسيوك، مراسل صحيفة "روسيسكايا غازيتا" المعتمد في نيقوسيا، والموظف في السفارة الروسية دوينيكوف".يذكر أنه في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هاجم رجال شرطة بملابس مدنية، ألكسندر غازيوك، مراسل صحيفة "روسيسكايا غازيتا" في نيقوسيا، قرب منزله وضربوه واتهموه بالتواجد في البلاد بشكل غير قانوني، وأعلنوا عزمهم على ترحيله.وبحسب غازيوك، فإنه لم يبدِ أي مقاومة وقدم المستندات عند الطلب، لكن الشرطة استخدمت القوة الغاشمة ضده، وقال غاسيوك إنه تلقى إخطارًا، في سبتمبر/ أيلول، بإلغاء تصريح إقامته المؤقتة وتصاريح العمل في قبرص لأسباب أمنية، و"طُلب منه مغادرة البلاد على الفور".
https://sputnikarabic.ae/20240118/موسكو-تستدعي-السفير-الفرنسي-بعد-القضاء-على-مرتزقة-أجانب-في-خاركوف-1085147929.html
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روسيا, قبرص
روسيا تحظر دخول المتورطين في إجراءات استفزازية ضد مراسل روسي في قبرص إلى أراضيها
16:53 GMT 18.01.2024 (تم التحديث: 16:54 GMT 18.01.2024)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو منعت المسؤولين من قبرص المتورطين في اتخاذ إجراءات غير قانونية في العاصمة نيقوسيا ضد المراسل الروسي، ألكسندر غازيوك، وموظف في السفارة الروسية، من دخول أراضيها.
ونُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه "كجزء من الإجراءات التي بدأتها وزارة الخارجية الروسية، بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني، تم إبلاغ سفير قبرص لدى موسكو، بالإجراءات الانتقامية فيما يتعلق بالإجراءات غير المقبولة التي اتخذتها السلطات القبرصية ضد ألكسندر غاسيوك، مراسل صحيفة "روسيسكايا غازيتا" المعتمد في نيقوسيا، والموظف في السفارة الروسية دوينيكوف".
وأضاف البيان: "يُحظر على المسؤولين في جمهورية قبرص، الضالعين بشكل مباشر في عمليات الاستفزاز، دخول أراضينا وفقًا للقانون الاتحادي "المتعلق بإجراءات مغادرة ودخول روسيا" الصادر في 15 أغسطس (آب) 1996 برقم 114- ف 3".
يذكر أنه في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هاجم رجال شرطة بملابس مدنية، ألكسندر غازيوك، مراسل صحيفة "روسيسكايا غازيتا" في نيقوسيا، قرب منزله وضربوه واتهموه بالتواجد في البلاد بشكل غير قانوني، وأعلنوا عزمهم على ترحيله.
وبحسب غازيوك، فإنه لم يبدِ أي مقاومة وقدم المستندات عند الطلب، لكن الشرطة استخدمت القوة الغاشمة ضده، وقال غاسيوك إنه تلقى إخطارًا، في سبتمبر/ أيلول، بإلغاء تصريح إقامته المؤقتة وتصاريح العمل في قبرص لأسباب أمنية، و"طُلب منه مغادرة البلاد على الفور".