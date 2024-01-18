https://sputnikarabic.ae/20240118/روسيا-تحظر-دخول-المتورطين-في-إجراءات-استفزازية-ضد-مراسل-روسي-في-قبرص-إلى-أراضيها-1085150943.html

روسيا تحظر دخول المتورطين في إجراءات استفزازية ضد مراسل روسي في قبرص إلى أراضيها

روسيا تحظر دخول المتورطين في إجراءات استفزازية ضد مراسل روسي في قبرص إلى أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو منعت المسؤولين من قبرص المتورطين في اتخاذ إجراءات غير قانونية في العاصمة نيقوسيا ضد المراسل الروسي، ألكسندر غازيوك، وموظف... 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T16:53+0000

2024-01-18T16:53+0000

2024-01-18T16:54+0000

روسيا

قبرص

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_d71fe0bcd6d41e8ed60d3f6992e3f2f5.jpg

ونُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه "كجزء من الإجراءات التي بدأتها وزارة الخارجية الروسية، بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني، تم إبلاغ سفير قبرص لدى موسكو، بالإجراءات الانتقامية فيما يتعلق بالإجراءات غير المقبولة التي اتخذتها السلطات القبرصية ضد ألكسندر غاسيوك، مراسل صحيفة "روسيسكايا غازيتا" المعتمد في نيقوسيا، والموظف في السفارة الروسية دوينيكوف".يذكر أنه في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هاجم رجال شرطة بملابس مدنية، ألكسندر غازيوك، مراسل صحيفة "روسيسكايا غازيتا" في نيقوسيا، قرب منزله وضربوه واتهموه بالتواجد في البلاد بشكل غير قانوني، وأعلنوا عزمهم على ترحيله.وبحسب غازيوك، فإنه لم يبدِ أي مقاومة وقدم المستندات عند الطلب، لكن الشرطة استخدمت القوة الغاشمة ضده، وقال غاسيوك إنه تلقى إخطارًا، في سبتمبر/ أيلول، بإلغاء تصريح إقامته المؤقتة وتصاريح العمل في قبرص لأسباب أمنية، و"طُلب منه مغادرة البلاد على الفور".

https://sputnikarabic.ae/20240118/موسكو-تستدعي-السفير-الفرنسي-بعد-القضاء-على-مرتزقة-أجانب-في-خاركوف-1085147929.html

قبرص

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, قبرص