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https://sputnikarabic.ae/20240118/قائد-الدعم-السريع-مستعدون-لوقف-الحرب-والدخول-في-مفاوضات-لإنهاء-الأزمة-في-السودان-1085137103.html
قائد "الدعم السريع": مستعدون لوقف الحرب والدخول في مفاوضات لإنهاء الأزمة في السودان
قائد "الدعم السريع": مستعدون لوقف الحرب والدخول في مفاوضات لإنهاء الأزمة في السودان
أعرب قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الخميس، عن أمله في جهود إضافية من جميع أشقاء وأصدقاء السودان في المنطقة والعالم لا سيما... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T12:39+0000
2024-01-18T12:39+0000
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وقال حميدتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "التقى في العاصمة الأوغندية كمبالا، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيتا ويبر"، مشيرًا إلى أنه "شرح لها أسباب اشتعال الحرب في البلاد من قبل فلول النظام البائد وأعوانهم في القوات المسلحة، والذين يعملون الآن على توسعتها بهدف الاستمرار في سلطة الأمر الواقع التي جاء بها الانقلاب"، حسب قوله.وأكد قائد "الدعم السريع"، "استعداده لوقف الحرب والدخول في مفاوضات تنهي الأزمة السودانية من جذورها وتحقق الأمن والاستقرار في البلاد"، معربًا عن تطلعه من أصدقاء السودان لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في ولايات الخرطوم، الجزيرة، كردفان، دارفور وغيرها من الولايات المتأثرة بالأزمة.واتهم وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، في وقت سابق، قوات الدعم السريع بإفشال مبادرات إيقاف الحرب بسبب عدم التزامها بتعهداتها، بحسب قوله.ونقل موقع "المشهد السوداني"، عن الوزير السوداني، رغبة حكومة بلاده في الحل السلمي عبر التفاوض الجاد والانفتاح على كل المبادرات من أجل إنهاء الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها، واستئناف المسار الديمقراطي.وتابع: "لكن عدم التزام المليشيا بتعهداتها المختلفة خاصة إعلان جدة للمبادئ، ظل عاملا أساسيا في نهاية وفشل كل المبادرات".يشار إلى أن الحكومة السودانية تعارض اجتماعات "إيغاد"، معتبرة أنها أقحمت الأزمة السودانية على جدول قمتها الاستثنائية لرؤساء الدول الأعضاء في الهيئة، ووجهت دعوة لحميدتي (محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع)، دون التشاور مع الخرطوم.يذكر أن العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها تشهد قتالا عنيفا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قائد "الدعم السريع": مستعدون لوقف الحرب والدخول في مفاوضات لإنهاء الأزمة في السودان

12:39 GMT 18.01.2024
© AP Photoمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© AP Photo
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أعرب قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الخميس، عن أمله في جهود إضافية من جميع أشقاء وأصدقاء السودان في المنطقة والعالم لا سيما الاتحاد الأوروبي لإنهاء الأزمة في السودان.
وقال حميدتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "التقى في العاصمة الأوغندية كمبالا، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيتا ويبر"، مشيرًا إلى أنه "شرح لها أسباب اشتعال الحرب في البلاد من قبل فلول النظام البائد وأعوانهم في القوات المسلحة، والذين يعملون الآن على توسعتها بهدف الاستمرار في سلطة الأمر الواقع التي جاء بها الانقلاب"، حسب قوله.
وأكد قائد "الدعم السريع"، "استعداده لوقف الحرب والدخول في مفاوضات تنهي الأزمة السودانية من جذورها وتحقق الأمن والاستقرار في البلاد"، معربًا عن تطلعه من أصدقاء السودان لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في ولايات الخرطوم، الجزيرة، كردفان، دارفور وغيرها من الولايات المتأثرة بالأزمة.
واتهم وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، في وقت سابق، قوات الدعم السريع بإفشال مبادرات إيقاف الحرب بسبب عدم التزامها بتعهداتها، بحسب قوله.
ونقل موقع "المشهد السوداني"، عن الوزير السوداني، رغبة حكومة بلاده في الحل السلمي عبر التفاوض الجاد والانفتاح على كل المبادرات من أجل إنهاء الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها، واستئناف المسار الديمقراطي.
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وتابع: "لكن عدم التزام المليشيا بتعهداتها المختلفة خاصة إعلان جدة للمبادئ، ظل عاملا أساسيا في نهاية وفشل كل المبادرات".
يشار إلى أن الحكومة السودانية تعارض اجتماعات "إيغاد"، معتبرة أنها أقحمت الأزمة السودانية على جدول قمتها الاستثنائية لرؤساء الدول الأعضاء في الهيئة، ووجهت دعوة لحميدتي (محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع)، دون التشاور مع الخرطوم.
يذكر أن العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها تشهد قتالا عنيفا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
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