https://sputnikarabic.ae/20240118/قيادي-في-أنصار-الله-سنواصل-مهاجمة-السفن-رغم-إدراجنا-ضمن-قائمة-الإرهابيين-1085131806.html

قيادي في "أنصار الله": سنواصل مهاجمة السفن رغم إدراجنا ضمن قائمة الإرهابيين

قيادي في "أنصار الله": سنواصل مهاجمة السفن رغم إدراجنا ضمن قائمة الإرهابيين

أفاد عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله" اليمنية، حزام الأسد، بأن "أنصار الله" في اليمن ستواصل مهاجمة السفن العسكرية والتجارية الأمريكية، رغم إدراجها على قائمة... 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T10:46+0000

2024-01-18T10:46+0000

2024-01-18T10:46+0000

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وقال الأسد لوكالة "سبوتنيك": "نعتبر إدراجنا من قبل الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية ابتزازًا سياسيًا حتى نتراجع عن مواقفنا تجاه نصرة المظلومين في قطاع غزة، الذين يتعرضون للإبادة الجماعية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم من للولايات المتحدة والغرب".وأضاف: "ستستمر البحرية اليمنية في منع السفن الإسرائيلية، وكذلك السفن الأخرى المرتبطة بإسرائيل، من دخول البحر الأحمر والعربي".وأشار الأسد إلى أن الولايات المتحدة بضربها الأراضي اليمنية "ارتكبت جريمة كبرى وانتهاكًا لسيادة البلاد".وفي وقت سابق، أعادت الولايات المتحدة "أنصار الله" إلى قائمة المنظمات الإرهابية الدولية بسبب هجماتها المتزايدة على السفن التجارية، والتي تسميها "أنصار الله" ردًا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر يضم عدة دول.وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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