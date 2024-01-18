https://sputnikarabic.ae/20240118/لافروف-والمقداد-يبحثان-التصعيد-والتوترات-في-الشرق-الأوسط-1085155782.html
لافروف والمقداد يبحثان التصعيد والتوترات في الشرق الأوسط
لافروف والمقداد يبحثان التصعيد والتوترات في الشرق الأوسط
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره السوري، فيصل المقداد، اليوم الخميس، مسألة التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن. 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T19:12+0000
2024-01-18T19:12+0000
2024-01-18T19:12+0000
العالم العربي
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني حول اللقاء الذي جمع الجانبين في موسكو: "تم إيلاء اهتمام خاص للتصعيد المستمر للوضع في الشرق الأوسط. وشدد الوزيران على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد حلول للمشاكل الإنسانية الحادة لسكان القطاع الفلسطيني".وأشار البيان إلى أنه تم "التأكيد على عدم جواز الأعمال العدوانية والاستفزازية التي تؤدي إلى توسيع المواجهة العسكرية إلى دول أخرى في المنطقة، ولا سيما سوريا ولبنان واليمن".وأضاف البيان: "تم التأكيد على ضرورة بذل جهود متعددة الأطراف من أجل تحقيق تسوية دائمة وشاملة في الشرق الأوسط على الأساس القانوني الدولي القائم".
https://sputnikarabic.ae/20240118/رئيس-وفد-المعارضة-السورية-لمحادثات-أستانا-يؤكد-لـسبوتنيك-مشاركتهم-في-الجولة-21-1085139540.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم
لافروف والمقداد يبحثان التصعيد والتوترات في الشرق الأوسط
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره السوري، فيصل المقداد، اليوم الخميس، مسألة التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني حول اللقاء الذي جمع الجانبين في موسكو: "تم إيلاء اهتمام خاص للتصعيد المستمر للوضع في الشرق الأوسط. وشدد الوزيران على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد حلول للمشاكل الإنسانية الحادة لسكان القطاع الفلسطيني".
وأضاف البيان أن الوزيرين أثارا قضايا حل الوضع في سوريا وإعادة الإعمار بعد الصراع على أساس "مبادئ احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".
وأشار البيان إلى أنه تم "التأكيد على عدم جواز الأعمال العدوانية والاستفزازية التي تؤدي إلى توسيع المواجهة العسكرية إلى دول أخرى في المنطقة، ولا سيما سوريا ولبنان واليمن".
وأضاف البيان: "تم التأكيد على ضرورة بذل جهود متعددة الأطراف من أجل تحقيق تسوية دائمة وشاملة في الشرق الأوسط على الأساس القانوني الدولي القائم".