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https://sputnikarabic.ae/20240118/لافروف-والمقداد-يبحثان-التصعيد-والتوترات-في-الشرق-الأوسط-1085155782.html
لافروف والمقداد يبحثان التصعيد والتوترات في الشرق الأوسط
لافروف والمقداد يبحثان التصعيد والتوترات في الشرق الأوسط
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره السوري، فيصل المقداد، اليوم الخميس، مسألة التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن. 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T19:12+0000
2024-01-18T19:12+0000
العالم العربي
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني حول اللقاء الذي جمع الجانبين في موسكو: "تم إيلاء اهتمام خاص للتصعيد المستمر للوضع في الشرق الأوسط. وشدد الوزيران على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد حلول للمشاكل الإنسانية الحادة لسكان القطاع الفلسطيني".وأشار البيان إلى أنه تم "التأكيد على عدم جواز الأعمال العدوانية والاستفزازية التي تؤدي إلى توسيع المواجهة العسكرية إلى دول أخرى في المنطقة، ولا سيما سوريا ولبنان واليمن".وأضاف البيان: "تم التأكيد على ضرورة بذل جهود متعددة الأطراف من أجل تحقيق تسوية دائمة وشاملة في الشرق الأوسط على الأساس القانوني الدولي القائم".
https://sputnikarabic.ae/20240118/رئيس-وفد-المعارضة-السورية-لمحادثات-أستانا-يؤكد-لـسبوتنيك-مشاركتهم-في-الجولة-21-1085139540.html
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العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم

لافروف والمقداد يبحثان التصعيد والتوترات في الشرق الأوسط

19:12 GMT 18.01.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.
 اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره السوري، فيصل المقداد، اليوم الخميس، مسألة التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني حول اللقاء الذي جمع الجانبين في موسكو: "تم إيلاء اهتمام خاص للتصعيد المستمر للوضع في الشرق الأوسط. وشدد الوزيران على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد حلول للمشاكل الإنسانية الحادة لسكان القطاع الفلسطيني".
وأضاف البيان أن الوزيرين أثارا قضايا حل الوضع في سوريا وإعادة الإعمار بعد الصراع على أساس "مبادئ احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".
محادثات أستانا حول سوريا، كازاخستان 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
رئيس وفد المعارضة السورية لمحادثات أستانا يؤكد لـ"سبوتنيك" مشاركتهم في الجولة 21
13:31 GMT
وأشار البيان إلى أنه تم "التأكيد على عدم جواز الأعمال العدوانية والاستفزازية التي تؤدي إلى توسيع المواجهة العسكرية إلى دول أخرى في المنطقة، ولا سيما سوريا ولبنان واليمن".
وأضاف البيان: "تم التأكيد على ضرورة بذل جهود متعددة الأطراف من أجل تحقيق تسوية دائمة وشاملة في الشرق الأوسط على الأساس القانوني الدولي القائم".
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