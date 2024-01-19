https://sputnikarabic.ae/20240119/أمريكا-وبريطانيا-تنفذان-غارتين-على-مدينة-الحديدة-غربي-اليمن-1085192228.html
أمريكا وبريطانيا تنفذان غارتين على مدينة الحديدة غربي اليمن
أمريكا وبريطانيا تنفذان غارتين على مدينة الحديدة غربي اليمن
أفادت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم الجمعة، بأن أمريكا وبريطانيا نفذتا غارتين جديدتين على مدينة الحُدَيْدَة، على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T18:20+0000
2024-01-19T18:20+0000
2024-01-19T18:20+0000
العالم
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085068315_0:73:2553:1509_1920x0_80_0_0_f9f733858b2e24d6ed1e0c9ef639e58b.jpg
وذكرت قناة "المسيرة" اليمنية، في بيان أن "الطائرات الأمريكية والبريطانية نفذتا غارتين على منطقة الجبان في مدينة الحُدَيْدة".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، استهداف سفينة "كيم رينجر" الأمريكية في خليج عدن، بصواريخ بحرية عدة.وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة لجماعة "أنصار الله") عمليةَ استهداف لسفينة "كيم رينجر" الأمريكية، في خليجِ عدن وذلكَ بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240119/الصين-تعلق-على-ما-تردد-بشأن-السماح-بالعبور-الآمن-لسفنها-في-البحر-الأحمر-1085183743.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085068315_541:0:2553:1509_1920x0_80_0_0_186440c6330aad3d9a2b943f17220e32.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن
العالم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن
أمريكا وبريطانيا تنفذان غارتين على مدينة الحديدة غربي اليمن
أفادت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم الجمعة، بأن أمريكا وبريطانيا نفذتا غارتين جديدتين على مدينة الحُدَيْدَة، على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن.
وذكرت قناة "المسيرة" اليمنية، في بيان أن "الطائرات الأمريكية والبريطانية نفذتا غارتين على منطقة الجبان في مدينة الحُدَيْدة".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، استهداف سفينة "كيم رينجر" الأمريكية في خليج عدن، بصواريخ بحرية عدة.
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة لجماعة "أنصار الله") عمليةَ استهداف لسفينة "كيم رينجر" الأمريكية، في خليجِ عدن وذلكَ بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".
وأشار إلى أن "القوات المسلحة اليمنية، تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية
عدة، استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله".
وأعلن البنتاغون
(وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.