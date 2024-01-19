https://sputnikarabic.ae/20240119/أمريكا-وبريطانيا-تنفذان-غارتين-على-مدينة-الحديدة-غربي-اليمن-1085192228.html

أمريكا وبريطانيا تنفذان غارتين على مدينة الحديدة غربي اليمن

أمريكا وبريطانيا تنفذان غارتين على مدينة الحديدة غربي اليمن

أفادت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم الجمعة، بأن أمريكا وبريطانيا نفذتا غارتين جديدتين على مدينة الحُدَيْدَة، على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن. 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T18:20+0000

2024-01-19T18:20+0000

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وذكرت قناة "المسيرة" اليمنية، في بيان أن "الطائرات الأمريكية والبريطانية نفذتا غارتين على منطقة الجبان في مدينة الحُدَيْدة".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، استهداف سفينة "كيم رينجر" الأمريكية في خليج عدن، بصواريخ بحرية عدة.وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة لجماعة "أنصار الله") عمليةَ استهداف لسفينة "كيم رينجر" الأمريكية، في خليجِ عدن وذلكَ بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.

https://sputnikarabic.ae/20240119/الصين-تعلق-على-ما-تردد-بشأن-السماح-بالعبور-الآمن-لسفنها-في-البحر-الأحمر-1085183743.html

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