https://sputnikarabic.ae/20240119/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-كيم-رينجر-الأمريكية-في-خليج-عدن-بصواريخ-بحرية-1085160321.html

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "كيم رينجر" الأمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "كيم رينجر" الأمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، الجمعة، استهداف سفينة "كيم رينجر" الأميركية في خليج عدن بعدة صواريخ بحرية. 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T00:20+0000

2024-01-19T00:20+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة لجماعة أنصار الله) عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ "كيم رينجر" الأميركية، في خليجِ عدن وذلكَ بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة"، مشيرًا إلى أن " القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".وأكد البيان "استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئ فلسطين المحتلة، وأن منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وخلص البيان بالقول إن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ إجراءاتها الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز وتأكيدًا على استمرار الدعم والإسناد لإخواننا الصامدين في قطاع غزة".ومساء الخميس، قالت هيئة بحرية بريطانية إن سفينة تعرضت إلى هجوم جوي في خليج عدن، في استهداف هو الثاني من نوعه خلال ساعات قبالة السواحل اليمنية.وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها "تلقت تقريرًا عن حادث لسفينة على بعد 115 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن"، مضيفة أن "الربان أبلغ عن وجود طائرة مُسيرة مجهولة على مقربة من السفينة وانفجارها في المياه على بعد حوالي 30 مترًا منها".وقالت الهيئة إن "قوات التحالف استجابت، وكانت السفينة وطاقمها آمنين، وتتحرك السفينة إلى الميناء التالي"، داعية السفن إلى "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".ويأتي الهجوم الجوي غداة إعلان "أنصار الله" استهداف سفينة أميركية تحمل اسم "جينكو بيكاردي" في خليج عدن، وذلك بعد 24 ساعة من تبني قوات الجماعة قصف سفينة يونانية اسمها "زوغرافيا" في البحر الأحمر.والأربعاء، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، ردًا على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها.وتبنت "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، هجومًا بالصواريخ على سفينة حاويات تحمل اسم "نسر جبل طارق" ترفع علم جزر مارشال، تملكها وتديرها الولايات المتحدة في خليج عدن.وصعدت "أنصار الله" عملياتها في البحرين الأحمر والعربي لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، بعد بدء الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم الجمعة الماضي، هجومًا واسعًا على مواقع للجماعة في مدن يمنية عدة، ردًا على العمليات البحرية للجماعة.وأعلنت "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.ومنذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 14 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015م عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240118/أنصار-الله-التصنيف-الأمريكي-تهديد-لكل-من-يخالف-رغبات-واشنطن-وتل-أبيب-1085154413.html

https://sputnikarabic.ae/20240118/أنصار-الله-تعلن-أن-عملياتها-في-البحر-الأحمر-ستشمل-السفن-الأمريكية-والبريطانية-1085149728.html

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة