https://sputnikarabic.ae/20240119/إصابة-محمد-صلاح-في-كأس-الأمم-الأفريقية-تصعق-ليفربول-والمنتخب-المصري-يكشف-تطورات-حالته-1085187150.html

إصابة محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية تصعق "ليفربول".. والمنتخب المصري يكشف تطورات حالته

إصابة محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية تصعق "ليفربول".. والمنتخب المصري يكشف تطورات حالته

أثارت الإصابة التي تعرض لها اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، أمس الخميس، خلال مباراة المنتخب المصري لكرة القدم مع منتخب غانا، في بطولة كأس الأمم الأفريقية... 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T16:00+0000

2024-01-19T16:00+0000

2024-01-19T16:00+0000

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وتسببت إصابة صلاح في استبداله مع نهاية الشوط الأول للمباراة، التي انتهت بالتعادل (2-2)، بزميله اللاعب، مصطفى فتحي.وفي أول تعليق من "ليفربول" بحسب موقعه الرسمي، قال المدير الفني للفريق، يورغن كلوب، عن حالة محمد صلاح، وما إذا كان يمكنه العودة إلى النادي في وقت أبكر مما كان متوقعًا: "لا نعرف أي شيء، لقد تحدثت معه في الليلة السابقة، وكيف أن الأمر مع هذه الإصابات، أنت بحاجة إلى مزيد من التقييم، وهذا ما يفعلونه حاليًا، وبعد ذلك سنعرف المزيد، بالطبع، كانت الصدمة في تلك اللحظة: يا إلهي، ما هذا؟".وتابع: "لكن ليس لدي المزيد من المعلومات في الوقت الحالي".في سياق متصل، كشف طبيب المنتخب المصري لكرة القدم أن محمد صلاح من المقرر أن يخضع لفحوصات طبية، اليوم الجمعة، بعد خروجه مصابًا خلال مباراة فريقه مع منتخب غانا.وأوضح الطبيب، محمد أبو العلا، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أن "صلاح يعاني من آلام في أوتار الركبة اليسرى، ما أدى إلى تغييره خلال المباراة".وخرج نجم فريق ليفربول الإنجليزي، قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في أبيدجان، أمس الخميس.ومن المقرر أن تكون مباراة مصر الأخيرة في المجموعة الثانية أمام الرأس الأخضر، والتي ستقام يوم الاثنين المقبل، حاسمة في سعيها للوصول إلى دور الـ16 في المسابقة.وتعادلت مصر مع غانا في لقائهم، أمس الخميس، بنتيجة (2-2)، وسجل الهدفين من المنتخب المصري، عمر مرموش ومصطفى محمد.يشار إلى أن مصر فازت بكأس الأمم 7 مرات، وهو رقم قياسي، لكن آخر تلك الألقاب جاء في عام 2010، قبل عام من ظهور، محمد صلاح، لأول مرة على المستوى الدولي.

https://sputnikarabic.ae/20231225/محمد-صلاح-لا-تنسوا-ولا-تعتادوا-معاناة-من-فقدوا-أحباءهم-في-غزة-1084445984.html

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