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https://sputnikarabic.ae/20240119/البحرية-البلجيكية-تشارك-بعملية-وقائية-لضمان-الملاحة-في-البحر-الأحمر-1085180826.html
البحرية البلجيكية تشارك بعملية "وقائية" لضمان الملاحة في البحر الأحمر
البحرية البلجيكية تشارك بعملية "وقائية" لضمان الملاحة في البحر الأحمر
أفادت صحيفة بلجيكية، نقلا عن قرار لمجلس الوزراء، بأن بلجيكا ستشارك في العملية البحرية للاتحاد الأوروبي لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T13:16+0000
2024-01-19T13:16+0000
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وقالت صحيفة "سوار" البلجيكية: "المهمة ستكون دفاعية بطبيعتها"، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشاركة البلجيكية في المهمة في وقت لاحق من اليوم الجمعة.وأشار بوريل إلى أن جزءًا كبيرًا من البضائع التي يتم تسليمها عبر البحر الأحمر متجهة خصيصًا إلى أوروبا، وأن الحصار الطويل لهذا الطريق سيؤدي إلى تكاليف نقل إضافية.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240117/أنصار-الله-إعلان-فرنسا-عدم-المشاركة-في-العدوان-على-اليمن-قرار-إيجابي-1085083162.html
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أخبار بلجيكا اليوم, العالم
أخبار بلجيكا اليوم, العالم

البحرية البلجيكية تشارك بعملية "وقائية" لضمان الملاحة في البحر الأحمر

13:16 GMT 19.01.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
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أفادت صحيفة بلجيكية، نقلا عن قرار لمجلس الوزراء، بأن بلجيكا ستشارك في العملية البحرية للاتحاد الأوروبي لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر.
وقالت صحيفة "سوار" البلجيكية: "المهمة ستكون دفاعية بطبيعتها"، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشاركة البلجيكية في المهمة في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه أرسل مقترحا إلى دول المجموعة لإنشاء مهمة بحرية في البحر الأحمر لضمان سلامة الملاحة بعد هجمات اليمنيين على السفن المدنية.

وأشار بوريل إلى أن جزءًا كبيرًا من البضائع التي يتم تسليمها عبر البحر الأحمر متجهة خصيصًا إلى أوروبا، وأن الحصار الطويل لهذا الطريق سيؤدي إلى تكاليف نقل إضافية.

وصعّدت "أنصار الله" عملياتها في البحرين الأحمر والعربي لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، حتى بعد تنفيذ أمريكا وبريطانيا، يوم الجمعة الماضي، هجوماً واسعاً على مواقع للحركة في مدن يمنية عدة، رداً على عملياتها البحرية ضد السفن في البحر الأحمر.

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وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الحركة.

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله".

وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
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