https://sputnikarabic.ae/20240119/البحرية-البلجيكية-تشارك-بعملية-وقائية-لضمان-الملاحة-في-البحر-الأحمر-1085180826.html

البحرية البلجيكية تشارك بعملية "وقائية" لضمان الملاحة في البحر الأحمر

البحرية البلجيكية تشارك بعملية "وقائية" لضمان الملاحة في البحر الأحمر

أفادت صحيفة بلجيكية، نقلا عن قرار لمجلس الوزراء، بأن بلجيكا ستشارك في العملية البحرية للاتحاد الأوروبي لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر. 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T13:16+0000

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2024-01-19T13:16+0000

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وقالت صحيفة "سوار" البلجيكية: "المهمة ستكون دفاعية بطبيعتها"، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشاركة البلجيكية في المهمة في وقت لاحق من اليوم الجمعة.وأشار بوريل إلى أن جزءًا كبيرًا من البضائع التي يتم تسليمها عبر البحر الأحمر متجهة خصيصًا إلى أوروبا، وأن الحصار الطويل لهذا الطريق سيؤدي إلى تكاليف نقل إضافية.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.

https://sputnikarabic.ae/20240117/أنصار-الله-إعلان-فرنسا-عدم-المشاركة-في-العدوان-على-اليمن-قرار-إيجابي-1085083162.html

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