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السعودية: لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد في غزة

السعودية: لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد في غزة

شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة من جانب الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن "منطقة الشرق الأوسط في حالة... 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T16:50+0000

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وأوضح خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن "الحرب في غزة تجرّ الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، وعلى المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لوقف الحرب"، وفقا لقناة "العربية" السعودية.وحذر من أن "استمرار المعاناة في غزة سيؤدي إلى حلقات من التصعيد".وتابع وزير الخارجية السعودي: "لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد، وأولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد، وهذا يعتمد على وقف الحرب في غزة".ولفت إلى أن "الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة"، مشيرا إلى أن "الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالحرب في غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 62 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240118/الرئيس-الإسرائيلي-التطبيع-الكامل-مع-السعودية-مفتاح-لخروج-المنطقة-من-الحرب-إلى-أفق-جديد-1085134923.html

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