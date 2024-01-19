https://sputnikarabic.ae/20240119/انقسام-في-الاتحاد-الأوروبي-حول-ميزانية-صندوق-دعم-أوكرانيا--1085183972.html
انقسام في الاتحاد الأوروبي حول ميزانية "دعم أوكرانيا"
انقسام في الاتحاد الأوروبي حول ميزانية "دعم أوكرانيا"
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن دول الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من الاتفاق على الميزانية السنوية لصندوق المساعدات العسكرية الجديد إلى أوكرانيا. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T14:38+0000
2024-01-19T14:38+0000
2024-01-19T14:38+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل، نقلاً عن مصادر مطلعة: "تجري المباحثات أيضا حول خطط لإنشاء صندوق جديد للدعم العسكري إلى أوكرانيا".ويُنظرإلى الصندوق الجديد على أنه نسخة محسنة من آلية التمويل الحالية في أوكرانيا في إطار صندوق السلام الأوروبي (EPF).ولقد تمت زيادة المخصصات من خلال صندوق الطوارئ الأوروبي عدة مرات، ولكن كل قرار من هذا القبيل يتطلب الدعم بالإجماع من جانب كافة بلدان الاتحاد الأوروبي، وقد عارضت المجر هذا القرار أخيرا.وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بعد فرض عقوبات غربية غير مسبوقة على روسيا بتحريض أمريكي.واستهدفت العقوبات الغربية، النظامين المالي والاقتصادي ومناحي أخرى عديدة، بهدف الضغط لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق المهام المسندة إليها كافة.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب لكنها غير ناجعة، وأن روسيا ستحمي أمنها وسيادتها بشتى الوسائل.
https://sputnikarabic.ae/20240119/الجيش-الروسي-يدمر-274-طائرة-مسيرة-و80-صاروخا-أوكرانيا-موجها-1085182180.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
انقسام في الاتحاد الأوروبي حول ميزانية "دعم أوكرانيا"
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن دول الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من الاتفاق على الميزانية السنوية لصندوق المساعدات العسكرية الجديد إلى أوكرانيا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل، نقلاً عن مصادر مطلعة: "تجري المباحثات أيضا حول خطط لإنشاء صندوق جديد للدعم العسكري إلى أوكرانيا".
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها: "اقترحت دائرة العلاقات الخارجية الأوروبية تحديد الميزانية السنوية للصندوق بما يقارب 5 مليارات يورو، الأمر الذي لم يلق دعماً موحداً من جميع الدول الأعضاء".
ويُنظرإلى الصندوق الجديد على أنه نسخة محسنة من آلية التمويل الحالية في أوكرانيا في إطار صندوق السلام الأوروبي (EPF).
ولقد تمت زيادة المخصصات من خلال صندوق الطوارئ الأوروبي عدة مرات، ولكن كل قرار من هذا القبيل يتطلب الدعم بالإجماع من جانب كافة بلدان الاتحاد الأوروبي، وقد عارضت المجر هذا القرار أخيرا.
وصرح عضو مجلس الرئاسة الروسي للشؤون القومية، بوغدان بيزبالكو، يوم الأربعاء الماضي، بأن واشنطن تسعى إلى تحويل عبء دعم أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي من أجل توفير أموال الميزانية قبل الانتخابات الأمريكية 2024، وإضعاف أوروبا.
وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بعد فرض عقوبات غربية غير مسبوقة على روسيا بتحريض أمريكي.
واستهدفت العقوبات الغربية، النظامين المالي والاقتصادي ومناحي أخرى عديدة، بهدف الضغط لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق المهام المسندة إليها كافة.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا
وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب لكنها غير ناجعة، وأن روسيا ستحمي أمنها وسيادتها بشتى الوسائل.