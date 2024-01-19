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https://sputnikarabic.ae/20240119/ترامب-يتجاهل-اتصالات-المسؤولين-الأوكرانيين-1085165892.html
ترامب "يتجاهل" اتصالات المسؤولين الأوكرانيين
ترامب "يتجاهل" اتصالات المسؤولين الأوكرانيين
أفادت صحيفة أمريكية نقلا عن مصدر مقرب من إدارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن المسؤولين الأوكرانيين غير قادرين على التواصل مع الرئيس الأمريكي السابق... 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T08:50+0000
2024-01-19T08:50+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أنه "لا يوجد تواصل ثابت بين المسؤولين الأوكرانيين وفريقي ترامب وجونسون، حيث يبدو هناك افتقار في التواصل وهو إلى حد ما مقصود من الطرف الأمريكي، لكن الجانب الأوكراني يأمل أن يتغير الوضع بعد الانتخابات".وأضافت الصحيفة أن هناك تجاهل مقصود من ترامب والمسؤولين الجمهوريين الأمريكيين تجاه الإدارة الأوكرانية الحالية.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة أمريكية أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، قد يلغي تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا في اليوم الأول من ولايته الجديدة في حال فاز بالانتخابات.ونشرت الصحيفة مقالا حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا، وجاء فيه: "قد يلغي ترامب، جميع شحنات الأسلحة المخطط لها إلى أوكرانيا، في اليوم الأول من ولايته الثانية، لكن سيكون من الأصعب إجبار أوكرانيا أو حلفاء الناتو على إعادة الأسلحة".وبحسب الصحيفة: "إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، فسيصبح من الصعب على الدول الغربية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو".وأشارت الصحيفة إلى أنه "إذا عاد ترامب، فإن إجماع الناتو على المضي قدمًا في عرض كييف سيكون غير مرجح".
https://sputnikarabic.ae/20231205/إعلام-ترامب-قد-يلغي-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-في-اليوم-الأول-من-فترة-الرئاسة-الجديدة--1083780925.html
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العالم
العالم

ترامب "يتجاهل" اتصالات المسؤولين الأوكرانيين

08:50 GMT 19.01.2024
© AP Photo / Brendan McDermidجلسة استماع بتهمة الاحتيال المدني ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 2 أكتوبر 2023
جلسة استماع بتهمة الاحتيال المدني ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 2 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Brendan McDermid
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أفادت صحيفة أمريكية نقلا عن مصدر مقرب من إدارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن المسؤولين الأوكرانيين غير قادرين على التواصل مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكذلك مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اللذان يتجنبا التواصل بمسؤولي كييف.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أنه "لا يوجد تواصل ثابت بين المسؤولين الأوكرانيين وفريقي ترامب وجونسون، حيث يبدو هناك افتقار في التواصل وهو إلى حد ما مقصود من الطرف الأمريكي، لكن الجانب الأوكراني يأمل أن يتغير الوضع بعد الانتخابات".
وأضافت الصحيفة أن هناك تجاهل مقصود من ترامب والمسؤولين الجمهوريين الأمريكيين تجاه الإدارة الأوكرانية الحالية.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
إعلام: ترامب قد يلغي إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في اليوم الأول من فترة الرئاسة الجديدة
5 ديسمبر 2023, 15:50 GMT
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة أمريكية أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، قد يلغي تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا في اليوم الأول من ولايته الجديدة في حال فاز بالانتخابات.
ونشرت الصحيفة مقالا حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا، وجاء فيه: "قد يلغي ترامب، جميع شحنات الأسلحة المخطط لها إلى أوكرانيا، في اليوم الأول من ولايته الثانية، لكن سيكون من الأصعب إجبار أوكرانيا أو حلفاء الناتو على إعادة الأسلحة".
وبحسب الصحيفة: "إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، فسيصبح من الصعب على الدول الغربية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "إذا عاد ترامب، فإن إجماع الناتو على المضي قدمًا في عرض كييف سيكون غير مرجح".
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