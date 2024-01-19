https://sputnikarabic.ae/20240119/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-غورلوفكا-بـ12-قذيفة-عنقودية-1085196506.html

سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف مدينة غورلوفكا بـ12 قذيفة عنقودية

سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف مدينة غورلوفكا بـ12 قذيفة عنقودية

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية... 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T22:45+0000

2024-01-19T22:45+0000

2024-01-19T22:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الأوكرانية

قنابل عنقودية

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "بعد الساعة 00:00 تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات الأوكرانية في اتجاه: الساعة 00.05 - بلدة دزيرجينسك – مدينة غورلوفكا ( وسط المدينة )، وتم إطلاق 6 قذائف عيار 155 ملم ( عنقودية).. في الساعة 00.15 عاودت بقصف نفس المكان وأطلقت ست قذائف من نفس العيار".وتقع مدينة غورلوفكا، على بعد 50 كيلومترًا شمال عاصمة الجمهورية مدينة دونيتسك؛ وتوجد فيها مؤسسات مجموعة "ستيرول" للكيماويات والفحم.وتعد غورلوفكا واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكان يقطنها قبل بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 250 ألف نسمة.يذكر أن دول الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم، وقامت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمدافع "هاوتزر" بعيدة المدى من طراز (إم 777) "عيار 155 ملم"، تستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم تزويد القوات الأوكرانية أيضًا بمدافع "هاوتزر" ذاتية الحركة ألمانية الصنع (من طراز بي.زي.أيتش 2000) ومدافع "هاوتزر" ذاتية الحركة بولندية الصنع من طراز (كراب) ومدافع "هاوتزر" ذاتية الحركة فرنسية الصنع من طراز (سيزار) وجميعها تستخدم القذائف من ذات العيار.ومنذ أن أعلنت جمهورية دونيتسك استقلالها عن كييف، عام 2014، تتعرض العديد من مدنها وبلداتها للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.

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روسيا, القوات الأوكرانية, قنابل عنقودية