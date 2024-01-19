https://sputnikarabic.ae/20240119/هلع-في-الناتو-إثر-موقف-ترامب-الجاد-للخروج-من-الحلف-1085178103.html

هلع في "الناتو" إثر موقف ترامب "الجاد" للخروج من الحلف

هلع في "الناتو" إثر موقف ترامب "الجاد" للخروج من الحلف

أفاد فابريس بوتييه، رئيس التخطيط السياسي السابق في "الناتو"، بأن كبار المسؤولين في حلف الناتو يخشون أنه إذا فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،... 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T12:20+0000

2024-01-19T12:20+0000

2024-01-19T12:20+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الناتو

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وقال بوتييه: "من المحتمل أن يكون هناك قلق (بين قيادة الناتو) من أن ترامب سيكون جادًا هذه المرة بشأن مغادرة (الولايات المتحدة من الحلف)".وأضاف: "لكن ربما يعود هذه المرة عازمًا على الانتقام... هناك خوف من أنه هذه المرة... ليس فقط أنه قد يكون في ذهنه (الانسحاب الأمريكي من حلف شمال الأطلسي) بل قد يفعل ذلك فعلا".وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، وسط تقارير عن نية ترامب مغادرة الناتو، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستبقى عضوُا في الحلف، بغض النظر عن نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة.وسبق أن أعرب ترامب عن عدم رضاه عن عمل التحالف، وهدد بخروج الولايات المتحدة من المنظمة إذا لم يتحمل الشركاء الأوروبيون مسؤولية مالية أكبر عن أمنهم.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، وآخرون على الترشيح من الحزب الجمهوري.

https://sputnikarabic.ae/20231210/إعلام-غربي-يكشف-عن-مخاوف-أوروبية-من-انهيار-الناتو-بسبب-حدث-وشيك-في-أمريكا-1083936152.html

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