عربي
"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة بعبوة "رعدية" وقتل "قناص"
https://sputnikarabic.ae/20231210/إعلام-غربي-يكشف-عن-مخاوف-أوروبية-من-انهيار-الناتو-بسبب-حدث-وشيك-في-أمريكا-1083936152.html
إعلام غربي يكشف عن مخاوف أوروبية من انهيار "الناتو" بسبب حدث وشيك في أمريكا
إعلام غربي يكشف عن مخاوف أوروبية من انهيار "الناتو" بسبب حدث وشيك في أمريكا
كتبت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، أن أوروبا تخشى انهيار حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T07:33+0000
2023-12-10T07:33+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
دونالد ترامب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/05/1075540110_0:101:1927:1185_1920x0_80_0_0_ac898641766c0a1ecb2136eb5c40d84f.jpg
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن القائد السابق لحلف شمال الأطلسي جيمس ستافريديس، قوله: "هناك مخاوف كبيرة في أوروبا من أن تؤدي رئاسة ترامب الثانية إلى الانسحاب الفعلي للولايات المتحدة الأمريكية من حلف شمال الأطلسي".وأشارت الصحيفة إلى أن "السفراء الأوروبيين وممثلي مؤسسات الفكر والرأي يقومون بـ "زيارات" إلى حلفاء ترامب للتعرف على نواياه".وبحسب الرئيس الأمريكي السابق، فإن تدمير بايدن للاقتصاد الأمريكي هو "مجرد بداية حربه ضد الشباب".وأضاف أن "ضعف بايدن الذي لا يمكن تصوره" على المسرح العالمي يهدد بجر الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثالثة "التي ستدمر جيلا كاملا من الشباب الأمريكيين".وانسحب نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، وحاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم، وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، وسيناتور ساوث كارولينا تيم سكوت، من السباق الانتخابي. وكان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، أنه ينوي إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024. ويتنافس ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وآخرون على الترشيح من الحزب الجمهوري.
https://sputnikarabic.ae/20231205/إعلام-ترامب-قد-يلغي-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-في-اليوم-الأول-من-فترة-الرئاسة-الجديدة--1083780925.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/05/1075540110_107:0:1820:1285_1920x0_80_0_0_c9f28447ad1cfa9ee95d63992e71857b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب

إعلام غربي يكشف عن مخاوف أوروبية من انهيار "الناتو" بسبب حدث وشيك في أمريكا

07:33 GMT 10.12.2023
© AP Photo / Corey Sipkinالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قاعة المحكمة في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، خلال جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قاعة المحكمة في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، خلال جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Corey Sipkin
تابعنا عبر
كتبت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، أن أوروبا تخشى انهيار حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن القائد السابق لحلف شمال الأطلسي جيمس ستافريديس، قوله: "هناك مخاوف كبيرة في أوروبا من أن تؤدي رئاسة ترامب الثانية إلى الانسحاب الفعلي للولايات المتحدة الأمريكية من حلف شمال الأطلسي".

وأضافت الصحيفة أن "هذه اللغة أثارت القلق بين حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، ولقد خلقت قدرًا هائلاً من عدم اليقين والقلق بين الحلفاء الأوروبيين والمؤيدين الأمريكيين بشأن الدور التقليدي للسياسة الخارجية للبلاد".

وأشارت الصحيفة إلى أن "السفراء الأوروبيين وممثلي مؤسسات الفكر والرأي يقومون بـ "زيارات" إلى حلفاء ترامب للتعرف على نواياه".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني العام الحالي، اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقال، خليفته الديمقراطي جو بايدن، بشن حرب على الشباب الأمريكي وتراجع الأمة وخسارة الحلم الأمريكي.

وبحسب الرئيس الأمريكي السابق، فإن تدمير بايدن للاقتصاد الأمريكي هو "مجرد بداية حربه ضد الشباب".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
إعلام: ترامب قد يلغي إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في اليوم الأول من فترة الرئاسة الجديدة
5 ديسمبر, 15:50 GMT
وأضاف أن "ضعف بايدن الذي لا يمكن تصوره" على المسرح العالمي يهدد بجر الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثالثة "التي ستدمر جيلا كاملا من الشباب الأمريكيين".
وفي الوقت نفسه، وعد ترامب بأنه إذا فاز بالانتخابات الرئاسية في عام 2024، فسوف يقوم بسرعة بإعادة بناء "أعظم اقتصاد في تاريخ العالم" حتى يتمكن الشباب من الازدهار.
وانسحب نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، وحاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم، وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، وسيناتور ساوث كارولينا تيم سكوت، من السباق الانتخابي. وكان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، أنه ينوي إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024. ويتنافس ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وآخرون على الترشيح من الحزب الجمهوري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:59 GMTИзраильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. لا وقف لإطلاق النار قبل شهرين.. فيديو وصور06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала