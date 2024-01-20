عربي
https://sputnikarabic.ae/20240120/أهالي-حي-المزة-بدمشق--يروون-لـسبوتنيك-تفاصيل-صباحهم-الدموي-1085221697.html
أهالي حي المزة بدمشق يروون لـ"سبوتنيك" تفاصيل "صباحهم الدموي"
أهالي حي المزة بدمشق يروون لـ"سبوتنيك" تفاصيل "صباحهم الدموي"
بحرقة قلب وقلب مرتجف، ترمق إحدى القاطنات في البناء المقابل عمليات انتشال الجثث من تحت أنقاض البناء الذي دمره العدوان الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيا... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T18:47+0000
2024-01-20T18:47+0000
الحرس الثوري الإيراني
أخبار سوريا اليوم
عدوان إسرائيلي
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/14/1085221341_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_877f116f90b7b30cad2405fa13945bb3.jpg
تقول إحدى القاطنات لـ"سبوتنيك" وعيناها مسمرتين على فرق الدفاع المدني التي تسابق الزمن في إزالة الأنقاض: "جارتي بيسان لا تزال تحت الأنقاض، إنها صديقتي الطيبة والمقربة منذ سكنت في هذا البناء عام 1968".تضيف السيدة المفجوعة بصديقة عمرها لـ"سبوتنيك": "لم يتم إخراج جثمانها بعد، منذ الصباح استيقظت على صوت الصواريخ عند الساعة العاشرة والربع تقريباً، الصوت مخيف جداً والضحايا مدنيون لا ذنب لهم، ولهم سمعة طيبة في الجوار".صباح دموي استيقظ عليه أهالي حي المزة غرب العاصمة السورية دمشق، بسبب الهجوم الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيا أدى إلى انهياره بالكامل على رؤوس قاطنيه، ما خلق حالة من الزعر والخوف التي سيطرت على سكان الحي وأهالي الجوار، وسط تجمع كبير في المنطقة بانتظار انتشال جثث الضحايا.أما المهندسة ندى وديع رحمة، من سكان المنطقة، فتحدث لـ "سبوتنيك" عن استهداف المنزل بنحو 4 صواريخ متتالية، ما نشر الزعر في المنطقة، فهي منطقة أمنة ولا يوجد بها أي نوع من المشكلات.أبو حيدر، الذي تصادف مروره صباحا في الموقع أثناء توجهه إلى فرن الحي لشراء الخبز لعائلته، قال لـ"سبوتنيك": كنا في (السرفيس) بالقرب من برج تالة، وفور سماع الانفجار اتجهنا فوار إلى المكان علنا نستطيع المساعدة في شيء ما، حيث كان الدمار رهيبا والمشاهد الدموية لا ترحم.بدوره قال الإطفائي في فرع دمشق، أيمن أبو فخر، الذي شارك في إطفاء الحريق الذي تسببت به الصواريخ في محيط المنزل والمسجد المجاور.يقول أبو فخر لـ "سبوتنيك": "وصلنا بلاغ من غرفة العمليات المركزية بحدوث انفجار في منطقة المزة فيلات، فتوجهنا على الفور مع فرق الدفاع المدني لإطفاء الحريق الناجم عن الانفجار"، لافتاً إلى أن المنطقة سكنية مدنية وليست عسكرية وفي الوقت الذي حدث فيه الانفجار عادة ما تكون مليئة بالنساء والأطفال نظرا لوجود حديقة عامة بقربها.وأضاف أبو فخر: "الانفجار ولد دمارا كبيرا وقد تم استخراج العديد من الجثث والضحايا الذين نقلوا إلى مشفى المواساة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، "مقتل 5 مستشارين عسكريين إيرانيين، إضافة إلى عسكريين سوريين، بقصف إسرائيلي على مبنى سكني بحي المزة في العاصمة السورية دمشق".وذكر الحرس الثوري، في بيان له، إن "الكيان الصهيوني الشرير والمجرم اعتدى مرة أخرى، على مدينة دمشق"، مضيفا أنه "سيتم الإعلان عن معلومات إضافية حول الحادث في وقت لاحق".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/14/1085221341_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_e6cfa0921979163f8fa97d1315a6732f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرس الثوري الإيراني, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي
الحرس الثوري الإيراني, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي

أهالي حي المزة بدمشق يروون لـ"سبوتنيك" تفاصيل "صباحهم الدموي"

18:47 GMT 20.01.2024
© Sputnik . Shams Melhem القصف الصاروخي على حي "المزة" بدمشق
القصف الصاروخي على حي المزة بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© Sputnik . Shams Melhem
تابعنا عبر
بحرقة قلب وقلب مرتجف، ترمق إحدى القاطنات في البناء المقابل عمليات انتشال الجثث من تحت أنقاض البناء الذي دمره العدوان الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة غربي العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى انهياره بالكامل على رؤوس قاطنيه.
تقول إحدى القاطنات لـ"سبوتنيك" وعيناها مسمرتين على فرق الدفاع المدني التي تسابق الزمن في إزالة الأنقاض: "جارتي بيسان لا تزال تحت الأنقاض، إنها صديقتي الطيبة والمقربة منذ سكنت في هذا البناء عام 1968".
تضيف السيدة المفجوعة بصديقة عمرها لـ"سبوتنيك": "لم يتم إخراج جثمانها بعد، منذ الصباح استيقظت على صوت الصواريخ عند الساعة العاشرة والربع تقريباً، الصوت مخيف جداً والضحايا مدنيون لا ذنب لهم، ولهم سمعة طيبة في الجوار".
صباح دموي استيقظ عليه أهالي حي المزة غرب العاصمة السورية دمشق، بسبب الهجوم الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيا أدى إلى انهياره بالكامل على رؤوس قاطنيه، ما خلق حالة من الزعر والخوف التي سيطرت على سكان الحي وأهالي الجوار، وسط تجمع كبير في المنطقة بانتظار انتشال جثث الضحايا.
© Sputnik . Shams Melhem القصف الصاروخي على حي "المزة" بدمشق
القصف الصاروخي على حي المزة بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
القصف الصاروخي على حي "المزة" بدمشق
© Sputnik . Shams Melhem
أما المهندسة ندى وديع رحمة، من سكان المنطقة، فتحدث لـ "سبوتنيك" عن استهداف المنزل بنحو 4 صواريخ متتالية، ما نشر الزعر في المنطقة، فهي منطقة أمنة ولا يوجد بها أي نوع من المشكلات.
© Shams Melhem القصف الصاروخي على حي "المزة" بدمشق
القصف الصاروخي على حي المزة بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
القصف الصاروخي على حي "المزة" بدمشق
© Shams Melhem
أبو حيدر، الذي تصادف مروره صباحا في الموقع أثناء توجهه إلى فرن الحي لشراء الخبز لعائلته، قال لـ"سبوتنيك": كنا في (السرفيس) بالقرب من برج تالة، وفور سماع الانفجار اتجهنا فوار إلى المكان علنا نستطيع المساعدة في شيء ما، حيث كان الدمار رهيبا والمشاهد الدموية لا ترحم.
© Shams Melhem القصف الصاروخي على حي "المزة" بدمشق
القصف الصاروخي على حي المزة بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
القصف الصاروخي على حي "المزة" بدمشق
© Shams Melhem
بدوره قال الإطفائي في فرع دمشق، أيمن أبو فخر، الذي شارك في إطفاء الحريق الذي تسببت به الصواريخ في محيط المنزل والمسجد المجاور.
© Shams Melhem القصف الصاروخي على حي "المزة" بدمشق
القصف الصاروخي على حي المزة بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
القصف الصاروخي على حي "المزة" بدمشق
© Shams Melhem
يقول أبو فخر لـ "سبوتنيك": "وصلنا بلاغ من غرفة العمليات المركزية بحدوث انفجار في منطقة المزة فيلات، فتوجهنا على الفور مع فرق الدفاع المدني لإطفاء الحريق الناجم عن الانفجار"، لافتاً إلى أن المنطقة سكنية مدنية وليست عسكرية وفي الوقت الذي حدث فيه الانفجار عادة ما تكون مليئة بالنساء والأطفال نظرا لوجود حديقة عامة بقربها.
وأضاف أبو فخر: "الانفجار ولد دمارا كبيرا وقد تم استخراج العديد من الجثث والضحايا الذين نقلوا إلى مشفى المواساة".
© Shams Melhem القصف الصاروخي على حي "المزة" بدمشق
القصف الصاروخي على حي المزة بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
القصف الصاروخي على حي "المزة" بدمشق
© Shams Melhem
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، "مقتل 5 مستشارين عسكريين إيرانيين، إضافة إلى عسكريين سوريين، بقصف إسرائيلي على مبنى سكني بحي المزة في العاصمة السورية دمشق".
وذكر الحرس الثوري، في بيان له، إن "الكيان الصهيوني الشرير والمجرم اعتدى مرة أخرى، على مدينة دمشق"، مضيفا أنه "سيتم الإعلان عن معلومات إضافية حول الحادث في وقت لاحق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. خارطة طريق أوروبية تمهد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. صور وفيديو13:40 GMTВоеннослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации возможностей БПЛА - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:32 GMTСолдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات إسرائيل... صور وفيديو18 يناير, 16:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала