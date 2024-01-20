https://sputnikarabic.ae/20240120/الحرس-الثوري-الإيراني-يصدر-بيانا-بعد-مقتل-4-مستشارين-عسكريين-في-قصف-إسرائيلي-على-سوريا-1085205475.html

الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا بعد مقتل 4 مستشارين عسكريين في قصف إسرائيلي على سوريا

الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا بعد مقتل 4 مستشارين عسكريين في قصف إسرائيلي على سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، "مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين، إضافة إلى عسكريين سوريين، بقصف إسرائيلي على مبنى سكني بحي المزة في العاصمة السورية... 20.01.2024, سبوتنيك عربي

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وذكر الحرس الثوري، في بيان له، إن "الكيان الصهيوني الشرير والمجرم اعتدى مرة أخرى، على مدينة دمشق"، مضيفا أنه "سيتم الإعلان عن معلومات إضافية حول الحادث في وقت لاحق".وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أن الاستهداف الإسرائيلي لمبنى سكني في حي المزة في العاصمة السورية دمشق، أسفر عن مقتل 2 من "كبار المستشارين الإيرانيين".وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس ونائبه، في سوريا في القصف الإسرائلي على حي المزة في دمشق.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم السبت، بسماع دوي انفجار غربي العاصمة السورية دمشق، مضيفًا أن "المعلومات الأولية تشير إلى عدوان إسرائيلي استهدف بصاروخ موجه بناء سكنيًا على الأطراف الغربية للعاصمة".وأشار المراسل إلى نشوب حريق جراء الانفجار الذي ضرب بناء سكنيًا في حي المزة/ فيلات غربية على الأطراف الغربية للعاصمة دمشق، وأضاف أن فرق الإطفاء والدفاع المدني توجهت إلى المكان وتعمل على إخماد الحريق وانتشال الضحايا.وتابع مراسل "سبوتنيك": "مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بناء سكنيًا في منطقة المزة الغربية على أطراف العاصمة دمشق".وأكد عضو المكتب السياسي لـ"حركة الجهاد الإسلامي" إحسان عطايا، لـ"سبوتنيك"، أنه "لا صحة لأنباء اغتيال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أو القيادي أكرم العجوري، في دمشق".وأوضح مدير مشفى المواساة، الدكتور عصام الأمين، لـ"سبوتنيك"، وصول حالة وفاة و3 إصابات بينهم امرأة يرجح أنهم من عائلة واحدة من سكان المنزل، الذي استهدفه القصف الإسرائيلي في دمشق.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين الماضي، "قصفه بالصواريخ الباليستية مقرًا تابعًا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى استهداف مجموعات إرهابية".وردًا على ذلك، استدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بالأعمال الإيراني في بغداد، أبو الفضل عزيزي، وسلّمته مذكرة احتجاج.وقالت في بيان لها، إن "المذكرة أعربت خلالها جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة"، حسب وكالة الأنباء العراقية.ووفقا للبيان، فقد "أكدت بغداد على أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة"

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