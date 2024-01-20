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https://sputnikarabic.ae/20240120/البنتاغون-استهداف-صاروخ-مضاد-للسفن-لـأنصار-الله-معد-للإطلاق-على-خليج-عدن-1085215979.html
البنتاغون: استهداف صاروخ مضاد للسفن لـ"أنصار الله" معد للإطلاق على خليج عدن
البنتاغون: استهداف صاروخ مضاد للسفن لـ"أنصار الله" معد للإطلاق على خليج عدن
أعلنت القيادة المركزية للبنتاغون في بيان، اليوم السبت، استهداف صاروخ مضاد للسفن في اليمن، كان قد أُعد للإطلاق باتجاه خليج عدن. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T16:07+0000
2024-01-20T16:07+0000
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وأوضحت القيادة في بيان: "أجبرت القيادة المركزية على شن غارة جوية على صاروخ حوثي مضاد للسفن كان يستهدف خليج عدن وكان جاهزا للإطلاق، وأكدت القوات الأمريكية أن الصاروخ يشكل تهديدا للشحن التجاري وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وقامت بضرب الصاروخ دفاعا عن النفس".وكانت جماعة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، التي تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر اليمني، قد حذرت في وقت سابق من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر، وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.أعلن البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، عن تنفيذ الجيش الأمريكي، جولة أخرى من الضربات ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، باستهدافه منصات إطلاق صواريخ كانت تستعد لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر، وفق وصفه.وقال حينها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "نفذت القوات الأمريكية هذا الصباح 3 ضربات ناجحة للدفاع عن النفس ضد أهداف للحوثيين في اليمن".وتابع: "هذا هو الإجراء الوقائي الرابع الذي يتخذه الجيش الأمريكي في الأسبوع الماضي ضد منصات إطلاق الصواريخ الحوثية، التي كانت جاهزة لشن هجمات، وفي هذه الحالة الصواريخ المضادة للسفن".يأتي هذا بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، استهداف سفينة "كيم رينجر" الأمريكية في خليج عدن، بصواريخ بحرية عدة.
https://sputnikarabic.ae/20240120/ما-الذي-يعنيه-رفض-شركات-التأمين-تغطية-السفن-الأمريكية-والبريطانية-والإسرائيلية-1085209993.html
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أنصار الله, البنتاغون الأمريكي, البحر الأحمر, العالم العربي
أنصار الله, البنتاغون الأمريكي, البحر الأحمر, العالم العربي

البنتاغون: استهداف صاروخ مضاد للسفن لـ"أنصار الله" معد للإطلاق على خليج عدن

16:07 GMT 20.01.2024
© AFP 2023 / RAWAD MADANATقوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© AFP 2023 / RAWAD MADANAT
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أعلنت القيادة المركزية للبنتاغون في بيان، اليوم السبت، استهداف صاروخ مضاد للسفن في اليمن، كان قد أُعد للإطلاق باتجاه خليج عدن.
وأوضحت القيادة في بيان: "أجبرت القيادة المركزية على شن غارة جوية على صاروخ حوثي مضاد للسفن كان يستهدف خليج عدن وكان جاهزا للإطلاق، وأكدت القوات الأمريكية أن الصاروخ يشكل تهديدا للشحن التجاري وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وقامت بضرب الصاروخ دفاعا عن النفس".

وأشارت قيادة البنتاغون إلى أن الصاروخ تم رصده من خلال القوات الجوية الأمريكية، التي قامت باستهداف مكان إعداده بغارة جوية على الفور.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، التي تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر اليمني، قد حذرت في وقت سابق من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر، وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
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13:25 GMT
أعلن البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، عن تنفيذ الجيش الأمريكي، جولة أخرى من الضربات ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، باستهدافه منصات إطلاق صواريخ كانت تستعد لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر، وفق وصفه.
وقال حينها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "نفذت القوات الأمريكية هذا الصباح 3 ضربات ناجحة للدفاع عن النفس ضد أهداف للحوثيين في اليمن".
وتابع: "هذا هو الإجراء الوقائي الرابع الذي يتخذه الجيش الأمريكي في الأسبوع الماضي ضد منصات إطلاق الصواريخ الحوثية، التي كانت جاهزة لشن هجمات، وفي هذه الحالة الصواريخ المضادة للسفن".
يأتي هذا بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، استهداف سفينة "كيم رينجر" الأمريكية في خليج عدن، بصواريخ بحرية عدة.
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