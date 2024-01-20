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الجيش الإسرائيلي يصل إلى نفق كان به محتجزون في خان يونس.. صور
الجيش الإسرائيلي يصل إلى نفق كان به محتجزون في خان يونس.. صور
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن قواته وصلت إلى نفق كان به محتجزون في مدينة خان يونس بقطاع غزة. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T19:59+0000
2024-01-20T19:59+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن دانيال هاغاري، أن قوات الجيش الإسرائيلي اكتشفت نفقا في مدينة خان يونس على عمق 20 مترا كان يحتجز فيه نحو 20 إسرائيليا.واستعرض هاغاري مجموعة من الأوراق رسمتها الطفلة الإسرائيلية، أميليا ألوني، البالغة من العمر خمس سنوات قبل إطلاقها من الأسر.وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "ما تقوم به حماس جرائم ضد الإنسانية ونحن نعمل على إعادة كل المخطوفين إلى الوطن"، مضيفا أننا "نواصل تفكيك البنى العسكرية لحماس وقواتنا تواجه عناصرها وتتقدم في الميدان، وهناك تعقيدات في الميدان والجيش يعمل على إعادة المخطوفين".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل وأكثر من 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس

الجيش الإسرائيلي يصل إلى نفق كان به محتجزون في خان يونس.. صور

19:59 GMT 20.01.2024
© AFP 2023 / Ahikam Seriجندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© AFP 2023 / Ahikam Seri
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن قواته وصلت إلى نفق كان به محتجزون في مدينة خان يونس بقطاع غزة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن دانيال هاغاري، أن قوات الجيش الإسرائيلي اكتشفت نفقا في مدينة خان يونس على عمق 20 مترا كان يحتجز فيه نحو 20 إسرائيليا.
واستعرض هاغاري مجموعة من الأوراق رسمتها الطفلة الإسرائيلية، أميليا ألوني، البالغة من العمر خمس سنوات قبل إطلاقها من الأسر.
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وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "ما تقوم به حماس جرائم ضد الإنسانية ونحن نعمل على إعادة كل المخطوفين إلى الوطن"، مضيفا أننا "نواصل تفكيك البنى العسكرية لحماس وقواتنا تواجه عناصرها وتتقدم في الميدان، وهناك تعقيدات في الميدان والجيش يعمل على إعادة المخطوفين".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
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وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل وأكثر من 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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