https://sputnikarabic.ae/20240120/نتنياهو-لن-أتنازل-عن-السيطرة-الأمنية-غرب-الأردن-ما-يتعارض-مع-الدولة-الفلسطينية-1085221903.html

نتنياهو: لن أتنازل عن السيطرة الأمنية غرب الأردن ما يتعارض مع الدولة الفلسطينية

نتنياهو: لن أتنازل عن السيطرة الأمنية غرب الأردن ما يتعارض مع الدولة الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه لن يتنازل عن السيطرة الأمنية غرب الأردن وهو ما يتعارض مع إقامة الدولة الفلسطينية. 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T18:50+0000

2024-01-20T18:50+0000

2024-01-20T18:50+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن نتنياهو أن بلاده لن تتنازل عن السيطرة الأمنية على غرب الأردن وهو الأمر الذي يتعارض مع إقامة دولة فلسطينية.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو وجه تصريحاته تلك لحزبه ولبعض أعضاء اليمين الإسرائيلي الذي رأوا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي" قد أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعدم استبعاده إقامة دولة فلسطينية.وأعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يستثنِ إمكانية التوصل إلى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في ظل القيادة الإسرائيلية الحالية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل وأكثر من 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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