https://sputnikarabic.ae/20240120/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إطلاق-قمر-ثريا-الصناعي-1085203302.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق قمر "ثريا" الصناعي
الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق قمر "ثريا" الصناعي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، نجاحه في وضع القمر الصناعي "ثريا" في مدار 750 كيلومترا بواسطة حامل القمر الصناعي "قائم 100". 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T09:38+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "تم إطلاق القمر الصناعي "ثريا" التابع لمنظمة الفضاء الإيرانية بنجاح إلى الفضاء باستخدام حامل القمر الصناعي "قائم 100" الثلاثي المراحل والذي يعمل بالوقود الصلب"، مشيرة إلى أن "القمر الصناعي سجل رقما قياسيا جديدا".وبحسب وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، فإن قمر "ثريا" البحثي يبلغ نحو 50 كيلوغراما.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إطلاق القمر الصناعي "نور 3" بنجاح في مدار الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية التابعة له.وكان وزير الاتصالات الإيراني، قد كشف في الخامس من شهر أبريل/نيسان الماضي، عن جاهزية 10 أقمار صناعية للاختبار والإطلاق، وقال إن "إنجاز المرحلة التجريبية للربط بين منصات التواصل الاجتماعي الداخلية سيكون قبل حلول العام الجديد" (بدأ في 21 مارس/ آذار 2023).وأوضح الوزير الإيراني أن "العام الجاري وبناء على موافقة المجلس الأعلى للفضاء لدينا خطة مفصلة لتطوير صناعة الفضاء، والآن لدينا 10 أقمار صناعية وشحنات فضائية جاهزة للاختبار والإطلاق".وتابع أن "هناك أقمارا صناعية عدة قيد التصميم والتصنيع"، مشددا على أن "هدف وزارة الاتصالات كخطوة أولى هو تقديم الخدمات والإمكانيات الموجودة في مجال الفضاء في إيران إلى دول الجوار والدول الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20231128/طهران-ترد-على-اتهامات-إسرائيل-بشأن-القمر-الصناعي-الإيراني-نور-3-1083542427.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق قمر "ثريا" الصناعي
09:38 GMT 20.01.2024 (تم التحديث: 09:40 GMT 20.01.2024)
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، نجاحه في وضع القمر الصناعي "ثريا" في مدار 750 كيلومترا بواسطة حامل القمر الصناعي "قائم 100".
وأفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، بأنه "تم إطلاق القمر الصناعي "ثريا" التابع لمنظمة الفضاء الإيرانية بنجاح إلى الفضاء باستخدام حامل القمر الصناعي "قائم 100" الثلاثي المراحل والذي يعمل بالوقود الصلب"، مشيرة إلى أن "القمر الصناعي سجل رقما قياسيا جديدا".
وبحسب وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، فإن قمر "ثريا" البحثي يبلغ نحو 50 كيلوغراما.
28 نوفمبر 2023, 08:33 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إطلاق القمر الصناعي "نور 3"
بنجاح في مدار الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية التابعة له.
وكان وزير الاتصالات الإيراني، قد كشف في الخامس من شهر أبريل/نيسان الماضي، عن جاهزية 10 أقمار صناعية للاختبار والإطلاق، وقال إن "إنجاز المرحلة التجريبية للربط بين منصات التواصل الاجتماعي الداخلية سيكون قبل حلول العام الجديد" (بدأ في 21 مارس/ آذار 2023).
وأوضح الوزير الإيراني أن "العام الجاري وبناء على موافقة المجلس الأعلى للفضاء
لدينا خطة مفصلة لتطوير صناعة الفضاء، والآن لدينا 10 أقمار صناعية وشحنات فضائية جاهزة للاختبار والإطلاق".
وتابع أن "هناك أقمارا صناعية عدة قيد التصميم والتصنيع"، مشددا على أن "هدف وزارة الاتصالات كخطوة أولى هو تقديم الخدمات والإمكانيات الموجودة في مجال الفضاء في إيران إلى دول الجوار والدول الإسلامية".