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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240120/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-سمولينسك-1085226789.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك
الدفاعات الجوية الروسية تدمر3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة سمولينسك. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T23:58+0000
2024-01-20T23:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة انتحارية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان "يوم 21 يناير/ كانون الثاني ، في حوالي الساعة 1.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، دمرتها الدفاعات الجوية الروسية فوق أراضي مقاطعة أوريول.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.وتأتي المحاولات الأوكرانية، بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية، بفشل الهجوم المضاد، الذي أطلقه نظام كييف، صيف العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240120/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-أوريول-1085225335.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة انتحارية
روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة انتحارية

الدفاعات الجوية الروسية تدمر3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك

23:58 GMT 20.01.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة سمولينسك.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان "يوم 21 يناير/ كانون الثاني ، في حوالي الساعة 1.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت أن" أنظمة الدفاع الجوي المناوبة تمكنت من تدمير 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة مقاطعة سمولينسك".
وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، دمرتها الدفاعات الجوية الروسية فوق أراضي مقاطعة أوريول.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة أوريول
21:30 GMT
وتأتي المحاولات الأوكرانية، بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية، بفشل الهجوم المضاد، الذي أطلقه نظام كييف، صيف العام الماضي.
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