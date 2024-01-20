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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240120/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-أوريول-1085225335.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة أوريول
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة أوريول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت،إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، دمرتها الدفاعات الجوية الروسية فوق أراضي مقاطعة أوريول. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T21:30+0000
2024-01-20T21:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة انتحارية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة، أنه "عند نحو الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، أحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.وتأتي المحاولات الأوكرانية، بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية، بفشل الهجوم المضاد، الذي أطلقه نظام كييف، صيف العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240120/القوات-الروسية-تحيد-4-جنود-أوكرانيين-في-ضربة-واحدة-فيديو-1085211627.html
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روسيا, طائرة مسيرة انتحارية, القوات الأوكرانية
روسيا, طائرة مسيرة انتحارية, القوات الأوكرانية

الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة أوريول

21:30 GMT 20.01.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت،إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، دمرتها الدفاعات الجوية الروسية فوق أراضي مقاطعة أوريول.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة، أنه "عند نحو الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، أحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
استهداف جنود أوكرانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد 4 جنود أوكرانيين في ضربة واحدة... فيديو
14:06 GMT
وتأتي المحاولات الأوكرانية، بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية، بفشل الهجوم المضاد، الذي أطلقه نظام كييف، صيف العام الماضي.
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