https://sputnikarabic.ae/20240120/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-أوريول-1085225335.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة أوريول
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة أوريول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت،إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، دمرتها الدفاعات الجوية الروسية فوق أراضي مقاطعة أوريول. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T21:30+0000
2024-01-20T21:30+0000
2024-01-20T21:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة انتحارية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة، أنه "عند نحو الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، أحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.وتأتي المحاولات الأوكرانية، بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية، بفشل الهجوم المضاد، الذي أطلقه نظام كييف، صيف العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240120/القوات-الروسية-تحيد-4-جنود-أوكرانيين-في-ضربة-واحدة-فيديو-1085211627.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, طائرة مسيرة انتحارية, القوات الأوكرانية
روسيا, طائرة مسيرة انتحارية, القوات الأوكرانية
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة أوريول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت،إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، دمرتها الدفاعات الجوية الروسية فوق أراضي مقاطعة أوريول.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة، أنه "عند نحو الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، أحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي
باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وتأتي المحاولات الأوكرانية، بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية، بفشل الهجوم المضاد، الذي أطلقه نظام كييف، صيف العام الماضي.