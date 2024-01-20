https://sputnikarabic.ae/20240120/القوات-الروسية-تحيد-4-جنود-أوكرانيين-في-ضربة-واحدة-فيديو-1085211627.html

القوات الروسية تحيد 4 جنود أوكرانيين في ضربة واحدة... فيديو

القوات الروسية تحيد 4 جنود أوكرانيين في ضربة واحدة... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا يظهر قيام وحدات من القوات الروسية بتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين بالقرب من سبورنويه. 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T14:06+0000

2024-01-20T14:06+0000

2024-01-20T14:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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ويبين التسجيل المصور لحظة استهداف الجنود الأوكرانيين من قبل القوات الروسية، وإصابتهم إصابة مباشرة أدت إلى تحييدهم على الفور في ضربة نوعية.وأعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 20 طائرة من دون طيار أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، بالإضافة إلى صاروخ من طراز "هيمارس"، مضيفة:ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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