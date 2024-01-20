عربي
Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240120/القوات-الروسية-تحيد-4-جنود-أوكرانيين-في-ضربة-واحدة-فيديو-1085211627.html
القوات الروسية تحيد 4 جنود أوكرانيين في ضربة واحدة... فيديو
القوات الروسية تحيد 4 جنود أوكرانيين في ضربة واحدة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا يظهر قيام وحدات من القوات الروسية بتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين بالقرب من سبورنويه. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T14:06+0000
2024-01-20T14:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/14/1085211747_157:0:1636:832_1920x0_80_0_0_65882cd0ecfb4ad2ff2513f4427121ee.png
ويبين التسجيل المصور لحظة استهداف الجنود الأوكرانيين من قبل القوات الروسية، وإصابتهم إصابة مباشرة أدت إلى تحييدهم على الفور في ضربة نوعية.وأعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 20 طائرة من دون طيار أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، بالإضافة إلى صاروخ من طراز "هيمارس"، مضيفة:ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240120/مروحية-كا-52-تدمر-معدات-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1085209815.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/14/1085211747_342:0:1451:832_1920x0_80_0_0_d406aeac4f0083b2bee654330bcdf804.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تحيد 4 جنود أوكرانيين في ضربة واحدة... فيديو

14:06 GMT 20.01.2024
© Defense Minister of the Russian Federationاستهداف جنود أوكرانيين
استهداف جنود أوكرانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا يظهر قيام وحدات من القوات الروسية بتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين بالقرب من سبورنويه.
ويبين التسجيل المصور لحظة استهداف الجنود الأوكرانيين من قبل القوات الروسية، وإصابتهم إصابة مباشرة أدت إلى تحييدهم على الفور في ضربة نوعية.
وأعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 20 طائرة من دون طيار أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، بالإضافة إلى صاروخ من طراز "هيمارس"، مضيفة:

"أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 20 طائرة من دون طيار أوكرانية في مناطق ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبوغدانوفكا وبيلوغوريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجولايا بريستان في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى إسقاط صاروخ واحد من طراز "هيمارس".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
أفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحية "كا-52" تدمر معدات عسكرية أوكرانية... فيديو
13:03 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. خارطة طريق أوروبية تمهد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. صور وفيديو13:40 GMTВоеннослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации возможностей БПЛА - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:32 GMTСолдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات إسرائيل... صور وفيديو18 يناير, 16:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала