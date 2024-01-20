https://sputnikarabic.ae/20240120/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-10-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1085197559.html
القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 10 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية
القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 10 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T03:45+0000
2024-01-20T03:45+0000
2024-01-20T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان نشره عبر قناته على "تلغرام": "سجلنا 10 عمليات قصف من قبل القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية.. ثمانية على محور دونيتسك، واثنتان على محور غورلوفكا".وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات، خلال اليوم الماضي، عن إصابة مدني واحد.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو"، فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20240119/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-غورلوفكا-بـ12-قذيفة-عنقودية-1085196506.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 10 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية
03:45 GMT 20.01.2024 (تم التحديث: 04:57 GMT 20.01.2024)
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 10 مرات، خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 40 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان نشره عبر قناته على "تلغرام": "سجلنا 10 عمليات قصف من قبل القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية.. ثمانية على محور دونيتسك، واثنتان على محور غورلوفكا
".
وأشار المكتب إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 40 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات، خلال اليوم الماضي، عن إصابة مدني واحد.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو"، فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس.