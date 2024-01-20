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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240120/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-10-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1085197559.html
القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 10 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية
القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 10 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T03:45+0000
2024-01-20T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان نشره عبر قناته على "تلغرام": "سجلنا 10 عمليات قصف من قبل القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية.. ثمانية على محور دونيتسك، واثنتان على محور غورلوفكا".وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات، خلال اليوم الماضي، عن إصابة مدني واحد.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو"، فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20240119/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-غورلوفكا-بـ12-قذيفة-عنقودية-1085196506.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 10 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية

03:45 GMT 20.01.2024 (تم التحديث: 04:57 GMT 20.01.2024)
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 10 مرات، خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 40 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان نشره عبر قناته على "تلغرام": "سجلنا 10 عمليات قصف من قبل القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية.. ثمانية على محور دونيتسك، واثنتان على محور غورلوفكا".

وأشار المكتب إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 40 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات، خلال اليوم الماضي، عن إصابة مدني واحد.
قنبلة عنقودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف مدينة غورلوفكا بـ12 قذيفة عنقودية
أمس, 22:45 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو"، فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس.
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