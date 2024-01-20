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https://sputnikarabic.ae/20240120/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-أوكرانيا-دولة-تابعة-لأمريكا-والاتحاد-الأوروبي-لا-كلمة-له-1085213286.html
رئيس الوزراء السلوفاكي: أوكرانيا دولة تابعة لأمريكا.. والاتحاد الأوروبي لا كلمة له
رئيس الوزراء السلوفاكي: أوكرانيا دولة تابعة لأمريكا.. والاتحاد الأوروبي لا كلمة له
قاال رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، اليوم السبت، إن أوكرانيا تحت التأثير والسيطرة الكاملة للولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي يرتكب خطأ التمسك بالرأي... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T14:51+0000
2024-01-20T14:51+0000
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أخبار أوكرانيا
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وأوضح فيكو، في مقابلة على قناة "آر تي في": "منذ عام 2014، بعد ميدان، كانت أوكرانيا تحت السيطرة الكاملة لنفوذ الولايات المتحدة، وأوكرانيا ليست دولة مستقلة، وتحت التأثير المطلق للولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي يرتكب خطأ كبيرًا أنه لا يريد أن يكون له وجهة نظر سيادية لأوكرانيا، لكنه يوافق فقط على ما تقوله الولايات المتحدة عن أوكرانيا".وقال فيكو، في وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحول من موّرد أسلحة لأوكرانيا إلى صانع سلام.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.وتكتب وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240120/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-سأمنع-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-لأنها-تقود-لحرب-عالمية-ثالثة-1085211002.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, سلوفاكيا
العالم, أخبار أوكرانيا, سلوفاكيا

رئيس الوزراء السلوفاكي: أوكرانيا دولة تابعة لأمريكا.. والاتحاد الأوروبي لا كلمة له

14:51 GMT 20.01.2024
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الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© Sputnik . Ivan Rodionov
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قاال رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، اليوم السبت، إن أوكرانيا تحت التأثير والسيطرة الكاملة للولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي يرتكب خطأ التمسك بالرأي الأمريكي حول الصراع الأوكراني بدلاً من تشكيل وجهة نظره الخاصة.
وأوضح فيكو، في مقابلة على قناة "آر تي في": "منذ عام 2014، بعد ميدان، كانت أوكرانيا تحت السيطرة الكاملة لنفوذ الولايات المتحدة، وأوكرانيا ليست دولة مستقلة، وتحت التأثير المطلق للولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي يرتكب خطأ كبيرًا أنه لا يريد أن يكون له وجهة نظر سيادية لأوكرانيا، لكنه يوافق فقط على ما تقوله الولايات المتحدة عن أوكرانيا".
وأشار فيكو إلى أن السلبية في مواقف الاتحاد وعدم اتخاذ موقف واضح من الصراع في أوكرانيا وتأييد الولايات المتحدة في جميع قراراتها، سيكون له نتائج سلبية على جميع دول الاتحاد.
وقال فيكو، في وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحول من موّرد أسلحة لأوكرانيا إلى صانع سلام.
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
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13:30 GMT
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن القوات المسلحة الأوكرانية وجدت نفسها في وضع صعب بسبب الهجوم النشط للجيش الروسي. واعترف أيضًا بأن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية لم يحقق النتائج المتوقعة.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
وتكتب وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
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