https://sputnikarabic.ae/20240120/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-سأمنع-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-لأنها-تقود-لحرب-عالمية-ثالثة-1085211002.html
رئيس الوزراء السلوفاكي: سأمنع عضوية أوكرانيا في الناتو لأنها تقود لحرب عالمية ثالثة
رئيس الوزراء السلوفاكي: سأمنع عضوية أوكرانيا في الناتو لأنها تقود لحرب عالمية ثالثة
قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم السبت، إنه سيعلن في اجتماع مع نظيره الأوكراني دينيس شميغال، الذي سيعقد في 24 يناير/ كانون الثاني في أوزغورود، أنه... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T13:30+0000
2024-01-20T13:30+0000
2024-01-20T13:30+0000
سلوفاكيا
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كييف
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وأوضح فيكو: "أنا أعرف ما أنا ذاهب إليه (لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الأوكراني)، وأنا متوافق مع المساعدات الإنسانية، وسوف نؤكد أن أوكرانيا لن تتلقى أي أسلحة من الجيش السلوفاكي أو من مخازن الدولة، سأقول أن هناك أشياء في وجهات نظرنا مختلفة تماما، أما بالنسبة لانضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي، فنحن نحترم ذلك، لكن يجب أن يستوفوا الشروط"، مؤكدا: "وسأقول إنني ضد عضوية أوكرانيا في الناتو، وأنني سأستخدم حق النقض وأمنعه، لأنه سيكون أساس الحرب العالمية الثالثة".وأشار فيكو إلى أن الاجتماع المقرر عقده في 24 يناير/ كانون الثاني في أوزجورود سيكون "مثيرا للاهتمام" وإن "الجانب الأوكراني لا يريد عقد مؤتمر صحفي حول مخرجات الاجتماع".في وقت سابق، قررت الحكومة السلوفاكية التركيز على المساعدات الإنسانية وعدم إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، ولم يوافق مجلس الوزراء برئاسة فيكو على اقتراح الحكومة السابقة، الذي يتعلق بإرسال حزمة أخرى من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا مقابل 40.3 مليون يورو.وكان من المفترض أن تكون حزمة المساعدة العسكرية هذه هي الـ14 من سلوفاكيا، منذ بداية الصراع في أوكرانيا، إذ أرسلت الجمهورية أسلحة وذخيرة ومعدات لكييف بقيمة 671 مليون يورو.وصرح رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، في وقت سابق، (معارضا تحويل مساعدة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا)، بأن تخصيص 50 مليار يورو إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى النتيجة التي ترغب فيها كييف، بل سيتبع ذلك تعزيز مواقف روسيا التفاوضية وآلاف الخسائر العسكرية غير الضرورية.وأضاف فيكو: "ماذا سيحدث إذا أعطينا أوكرانيا 50 مليار يورو، وقمنا بمراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي وأعطينا أوكرانيا أكثر بكثير من بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومساعدات بقيمة 50 مليار يورو، ستؤدي إلى مئات الخسائر العسكرية على كلا الجانبين، وسيظل الروس يسيطرون".
https://sputnikarabic.ae/20240120/مكتب-زيلينسكي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فقدت-القدرة-على-التقدم-بسبب-النقص-الحاد-في-الجنود-والعتاد-1085208532.html
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سلوفاكيا, العالم, كييف
رئيس الوزراء السلوفاكي: سأمنع عضوية أوكرانيا في الناتو لأنها تقود لحرب عالمية ثالثة
قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم السبت، إنه سيعلن في اجتماع مع نظيره الأوكراني دينيس شميغال، الذي سيعقد في 24 يناير/ كانون الثاني في أوزغورود، أنه سيمنع عضوية أوكرانيا في الناتو، لأن هذا يعني "بداية الحرب العالمية الثالثة".
وأوضح فيكو: "أنا أعرف ما أنا ذاهب إليه (لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الأوكراني)، وأنا متوافق مع المساعدات الإنسانية، وسوف نؤكد أن أوكرانيا لن تتلقى أي أسلحة من الجيش السلوفاكي أو من مخازن الدولة، سأقول أن هناك أشياء في وجهات نظرنا مختلفة تماما، أما بالنسبة لانضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي، فنحن نحترم ذلك، لكن يجب أن يستوفوا الشروط"، مؤكدا: "وسأقول إنني ضد عضوية أوكرانيا في الناتو، وأنني سأستخدم حق النقض وأمنعه، لأنه سيكون أساس الحرب العالمية الثالثة".
وأشار فيكو إلى أن الاجتماع المقرر عقده في 24 يناير/ كانون الثاني في أوزجورود سيكون "مثيرا للاهتمام" وإن "الجانب الأوكراني لا يريد عقد مؤتمر صحفي حول مخرجات الاجتماع".
في وقت سابق، قررت الحكومة السلوفاكية التركيز على المساعدات الإنسانية وعدم إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، ولم يوافق مجلس الوزراء برئاسة فيكو على اقتراح الحكومة السابقة، الذي يتعلق بإرسال حزمة أخرى من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا مقابل 40.3 مليون يورو.
وكان من المفترض أن تكون حزمة المساعدة العسكرية هذه هي الـ14 من سلوفاكيا، منذ بداية الصراع في أوكرانيا، إذ أرسلت الجمهورية أسلحة وذخيرة ومعدات لكييف بقيمة 671 مليون يورو.
وصرح رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، في وقت سابق، (معارضا تحويل مساعدة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا)، بأن تخصيص 50 مليار يورو إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى النتيجة التي ترغب فيها كييف، بل سيتبع ذلك تعزيز مواقف روسيا التفاوضية وآلاف الخسائر العسكرية غير الضرورية
.
وأضاف فيكو: "ماذا سيحدث إذا أعطينا أوكرانيا 50 مليار يورو، وقمنا بمراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي وأعطينا أوكرانيا أكثر بكثير من بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومساعدات بقيمة 50 مليار يورو، ستؤدي إلى مئات الخسائر العسكرية على كلا الجانبين، وسيظل الروس يسيطرون".