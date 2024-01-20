https://sputnikarabic.ae/20240120/زيلينسكي-يشعر-بالرعب-من-تصريحات-ترامب-حول-قدرته-على-حل-النزاع-في-أوكرانيا-1085197010.html
زيلينسكي يشعر بالرعب من تصريحات ترامب حول قدرته على حل النزاع في أوكرانيا
زيلينسكي يشعر بالرعب من تصريحات ترامب حول قدرته على حل النزاع في أوكرانيا
صرح فلاديمير زيلينسكي، بأنه يشعر بالخوف من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول قدرته على حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T01:47+0000
2024-01-20T01:47+0000
2024-01-20T01:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية في معرض تعليقه على تصريحات ترامب، "كونه (ترامب) تحدث عن ذلك علنا، فهذا الأمر مخيف بعض الشيء.. على الرغم من أنني رأيت العديد من الضحايا، إلا أنني أشعر بالقلق قليلاً.. لأن هذا يعني إذا لم تنجح فكرته- التي لم يسمع بها أحد- إذا لم تنجح بالنسبة لنا ولشعبنا، فإنه سيستمر بفعل كل شيء لتحويل فكرته إلى حقيقة.. وهذا يقلقني قليلا".ودعا زيلينسكي ترامب لزيارة أوكرانيا، قائلا: "دونالد ترامب، أدعوك إلى أوكرانيا، إلى كييف…إذا تمكنت من وقف الحرب خلال 24 ساعة، فأعتقد أن ذلك سيكون كافيا للمجيء".وكان زيلينسكي قد رد في وقت سابق، على تصريحات ترامب حول إنهاء النزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط إذا أعيد انتخابه، قائلا:" "فكر ثم تحدث".
https://sputnikarabic.ae/20240119/ترامب-يتجاهل-اتصالات-المسؤولين-الأوكرانيين-1085165892.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
ترامب, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
زيلينسكي يشعر بالرعب من تصريحات ترامب حول قدرته على حل النزاع في أوكرانيا
صرح فلاديمير زيلينسكي، بأنه يشعر بالخوف من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول قدرته على حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية في معرض تعليقه على تصريحات ترامب، "كونه (ترامب) تحدث عن ذلك علنا، فهذا الأمر مخيف بعض الشيء.. على الرغم من أنني رأيت العديد من الضحايا، إلا أنني أشعر بالقلق قليلاً.. لأن هذا يعني إذا لم تنجح فكرته- التي لم يسمع بها أحد- إذا لم تنجح بالنسبة لنا ولشعبنا، فإنه سيستمر بفعل كل شيء لتحويل فكرته إلى حقيقة
.. وهذا يقلقني قليلا".
ودعا زيلينسكي ترامب لزيارة أوكرانيا، قائلا: "دونالد ترامب، أدعوك إلى أوكرانيا، إلى كييف…إذا تمكنت من وقف الحرب خلال 24 ساعة، فأعتقد أن ذلك سيكون كافيا للمجيء".
وكان زيلينسكي قد رد في وقت سابق، على تصريحات ترامب حول إنهاء النزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط إذا أعيد انتخابه، قائلا:" "فكر ثم تحدث".