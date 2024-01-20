https://sputnikarabic.ae/20240120/زيلينسكي-يشعر-بالرعب-من-تصريحات-ترامب-حول-قدرته-على-حل-النزاع-في-أوكرانيا-1085197010.html

زيلينسكي يشعر بالرعب من تصريحات ترامب حول قدرته على حل النزاع في أوكرانيا

زيلينسكي يشعر بالرعب من تصريحات ترامب حول قدرته على حل النزاع في أوكرانيا

صرح فلاديمير زيلينسكي، بأنه يشعر بالخوف من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول قدرته على حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط. 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T01:47+0000

2024-01-20T01:47+0000

2024-01-20T01:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

ترامب

زيلينسكي

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية في معرض تعليقه على تصريحات ترامب، "كونه (ترامب) تحدث عن ذلك علنا، فهذا الأمر مخيف بعض الشيء.. على الرغم من أنني رأيت العديد من الضحايا، إلا أنني أشعر بالقلق قليلاً.. لأن هذا يعني إذا لم تنجح فكرته- التي لم يسمع بها أحد- إذا لم تنجح بالنسبة لنا ولشعبنا، فإنه سيستمر بفعل كل شيء لتحويل فكرته إلى حقيقة.. وهذا يقلقني قليلا".ودعا زيلينسكي ترامب لزيارة أوكرانيا، قائلا: "دونالد ترامب، أدعوك إلى أوكرانيا، إلى كييف…إذا تمكنت من وقف الحرب خلال 24 ساعة، فأعتقد أن ذلك سيكون كافيا للمجيء".وكان زيلينسكي قد رد في وقت سابق، على تصريحات ترامب حول إنهاء النزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط إذا أعيد انتخابه، قائلا:" "فكر ثم تحدث".

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ترامب, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا