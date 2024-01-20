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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240120/زيلينسكي-يشعر-بالرعب-من-تصريحات-ترامب-حول-قدرته-على-حل-النزاع-في-أوكرانيا-1085197010.html
زيلينسكي يشعر بالرعب من تصريحات ترامب حول قدرته على حل النزاع في أوكرانيا
زيلينسكي يشعر بالرعب من تصريحات ترامب حول قدرته على حل النزاع في أوكرانيا
صرح فلاديمير زيلينسكي، بأنه يشعر بالخوف من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول قدرته على حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T01:47+0000
2024-01-20T01:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية في معرض تعليقه على تصريحات ترامب، "كونه (ترامب) تحدث عن ذلك علنا، فهذا الأمر مخيف بعض الشيء.. على الرغم من أنني رأيت العديد من الضحايا، إلا أنني أشعر بالقلق قليلاً.. لأن هذا يعني إذا لم تنجح فكرته- التي لم يسمع بها أحد- إذا لم تنجح بالنسبة لنا ولشعبنا، فإنه سيستمر بفعل كل شيء لتحويل فكرته إلى حقيقة.. وهذا يقلقني قليلا".ودعا زيلينسكي ترامب لزيارة أوكرانيا، قائلا: "دونالد ترامب، أدعوك إلى أوكرانيا، إلى كييف…إذا تمكنت من وقف الحرب خلال 24 ساعة، فأعتقد أن ذلك سيكون كافيا للمجيء".وكان زيلينسكي قد رد في وقت سابق، على تصريحات ترامب حول إنهاء النزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط إذا أعيد انتخابه، قائلا:" "فكر ثم تحدث".
https://sputnikarabic.ae/20240119/ترامب-يتجاهل-اتصالات-المسؤولين-الأوكرانيين-1085165892.html
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ترامب, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
ترامب, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

زيلينسكي يشعر بالرعب من تصريحات ترامب حول قدرته على حل النزاع في أوكرانيا

01:47 GMT 20.01.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquezالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
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صرح فلاديمير زيلينسكي، بأنه يشعر بالخوف من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول قدرته على حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية في معرض تعليقه على تصريحات ترامب، "كونه (ترامب) تحدث عن ذلك علنا، فهذا الأمر مخيف بعض الشيء.. على الرغم من أنني رأيت العديد من الضحايا، إلا أنني أشعر بالقلق قليلاً.. لأن هذا يعني إذا لم تنجح فكرته- التي لم يسمع بها أحد- إذا لم تنجح بالنسبة لنا ولشعبنا، فإنه سيستمر بفعل كل شيء لتحويل فكرته إلى حقيقة.. وهذا يقلقني قليلا".
ودعا زيلينسكي ترامب لزيارة أوكرانيا، قائلا: "دونالد ترامب، أدعوك إلى أوكرانيا، إلى كييف…إذا تمكنت من وقف الحرب خلال 24 ساعة، فأعتقد أن ذلك سيكون كافيا للمجيء".
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ترامب "يتجاهل" اتصالات المسؤولين الأوكرانيين
أمس, 08:50 GMT
وكان زيلينسكي قد رد في وقت سابق، على تصريحات ترامب حول إنهاء النزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط إذا أعيد انتخابه، قائلا:" "فكر ثم تحدث".
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