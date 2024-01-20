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مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجار غربي العاصمة السورية دمشق - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20240120/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجار-غربي-العاصمة-السورية-دمشق---عاجل-1085200466.html
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجار غربي العاصمة السورية دمشق - عاجل
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجار غربي العاصمة السورية دمشق - عاجل
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بسماع دوي انفجار غربي العاصمة السورية دمشق. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T07:52+0000
2024-01-20T08:03+0000
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وأضاف مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى عدوان إسرائيلي استهدف بصاروخ موجه بناء سكنيا على الأطراف الغربية للعاصمة".وأشار مراسل سبوتنيك إلى وجود "حريق جراء الانفجار الذي ضرب منزلا سكنيا في "حي المزة/ فيلات غربية" على الأطراف الغربية للعاصمة دمشق، فرق الإطفاء والدفاع المدني تتوجه إلى المكان وتعمل على إخماد الحريق وانتشال الضحايا".
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجار غربي العاصمة السورية دمشق - عاجل

07:52 GMT 20.01.2024 (تم التحديث: 08:03 GMT 20.01.2024)
© Sputnik . Ali Hashemانفجار في العالصمة السورية دمشق
انفجار في العالصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بسماع دوي انفجار غربي العاصمة السورية دمشق.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى عدوان إسرائيلي استهدف بصاروخ موجه بناء سكنيا على الأطراف الغربية للعاصمة".
وأشار مراسل سبوتنيك إلى وجود "حريق جراء الانفجار الذي ضرب منزلا سكنيا في "حي المزة/ فيلات غربية" على الأطراف الغربية للعاصمة دمشق، فرق الإطفاء والدفاع المدني تتوجه إلى المكان وتعمل على إخماد الحريق وانتشال الضحايا".
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