https://sputnikarabic.ae/20240120/مركز-المصالحة-الروسي-يؤكد-إصابة-جنديين-سوريين-بقصف-من-مجموعات-إرهابية-في-إدلب-1085222518.html
مركز المصالحة الروسي يؤكد إصابة جنديين سوريين بقصف من مجموعات إرهابية في إدلب
مركز المصالحة الروسي يؤكد إصابة جنديين سوريين بقصف من مجموعات إرهابية في إدلب
أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، الأدميرال فاديم كوليت، بإصابة جنديين سوريين بنيران مدافع رشاشة ثقيلة... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T19:26+0000
2024-01-20T19:26+0000
2024-01-20T19:27+0000
أخبار سوريا اليوم
هجمات إرهابية
مركز المصالحة الروسي
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وأوضح كوليت في الإحاطة: "في محافظة إدلب، نتيجة لنيران المدافع الرشاشة الثقيلة من الجماعات المسلحة غير الشرعية من منطقة البراء على مواقع حكومية بالقرب من قرية خاس، أصيب جنديان سوريان".وأضاف كوليت أنه "خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تسجيل ثلاث هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني (المحظوران في روسيا)، هجوم واحد منهم في محافظة حلب، وهجومان في محافظة إدلب".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية، في وقت سابق، باندلاع اشتباكات عنيفة في ريف اللاذقية الشمالي، بين وحدات من الجيش العربي السوري وبين مسلحي "جماعة الألبان"، أحد التشكيلات الحليفة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (تنظيمات إرهابية محظورة في روسيا).وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، إن "وحدات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري كشفت محاولة تسلل قامت بها مجموعات أجنبية مسلحة من تنظيم "جماعة الألبان" إلى أحد مواقع الجيش السوري على محور تلة الملك في ريف اللاذقية الشمالي".وحصل مراسل "سبوتنيك" على معلومات تفيد بإيقاع أكثر من 15 مسلحا بين قتيل وجريح، دون تغير في خارطة السيطرة.
https://sputnikarabic.ae/20240120/أهالي-حي-المزة-بدمشق--يروون-لـسبوتنيك-تفاصيل-صباحهم-الدموي-1085221697.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, هجمات إرهابية, مركز المصالحة الروسي, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, هجمات إرهابية, مركز المصالحة الروسي, العالم العربي
مركز المصالحة الروسي يؤكد إصابة جنديين سوريين بقصف من مجموعات إرهابية في إدلب
19:26 GMT 20.01.2024 (تم التحديث: 19:27 GMT 20.01.2024)
أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، الأدميرال فاديم كوليت، بإصابة جنديين سوريين بنيران مدافع رشاشة ثقيلة من جماعات مسلحة غير شرعية في محافظة إدلب السورية.
وأوضح كوليت في الإحاطة: "في محافظة إدلب، نتيجة لنيران المدافع الرشاشة الثقيلة من الجماعات المسلحة غير الشرعية من منطقة البراء على مواقع حكومية بالقرب من قرية خاس، أصيب جنديان سوريان".
وأضاف كوليت أنه "خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تسجيل ثلاث هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني (المحظوران في روسيا)، هجوم واحد منهم في محافظة حلب، وهجومان في محافظة إدلب".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية، في وقت سابق، باندلاع اشتباكات عنيفة في ريف اللاذقية الشمالي
، بين وحدات من الجيش العربي السوري وبين مسلحي "جماعة الألبان"، أحد التشكيلات الحليفة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (تنظيمات إرهابية محظورة في روسيا).
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، إن "وحدات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري كشفت محاولة تسلل قامت بها مجموعات أجنبية مسلحة من تنظيم "جماعة الألبان" إلى أحد مواقع الجيش السوري على محور تلة الملك في ريف اللاذقية الشمالي".
وأضاف المراسل أن "اشتباكات عنيفة اندلعت على هذا المحور فور اكتشاف عملية التسلل، تخللها قصف مدفعي وصاروخي على خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة".
وحصل مراسل "سبوتنيك" على معلومات تفيد بإيقاع أكثر من 15 مسلحا بين قتيل وجريح، دون تغير في خارطة السيطرة.