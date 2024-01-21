https://sputnikarabic.ae/20240121/اتحاد-الكرة-المصري-يعلن-سفر-محمد-صلاح-إلى-إنجلترا-وترك-المنتخب-1085259199.html

اتحاد الكرة المصري يعلن سفر محمد صلاح إلى إنجلترا وترك المنتخب

اتحاد الكرة المصري يعلن سفر محمد صلاح إلى إنجلترا وترك المنتخب

أعلن اتحاد الكرة المصري، اليوم الأحد، سفر نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي إلى إنجلترا لتلقي العلاج. 21.01.2024, سبوتنيك عربي

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وقال اتحاد الكرة في بيان، إنه بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره فى نادى ليڤرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غدا الاثنين لاستكمال علاجه.وأكد اتحاد الكرة المصري، أنه في حال تأهل منتخب مصر وتعافى صلاح من الإصابة، فإنه سيلحق بالمنتخب.ويتواجد صلاح مع منتخب مصر في كوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث أصيب بشد في العضلة الخلفية، في مباراة غانا التي انتهت بالتعادل (2-2) حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بشد في العضلة الخلفية، وكان من المقرر غيابه عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل.

https://sputnikarabic.ae/20240121/بعد-غيابه-مباراتين-بسبب-الإصابة-محمد-صلاح-مقتنع-بفوزه-بكأس-الأمم-الأفريقية-مع-مصر-عاجلا-أن-آجلا-1085244644.html

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