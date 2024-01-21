عربي
https://sputnikarabic.ae/20240121/اتحاد-الكرة-المصري-يعلن-سفر-محمد-صلاح-إلى-إنجلترا-وترك-المنتخب-1085259199.html
اتحاد الكرة المصري يعلن سفر محمد صلاح إلى إنجلترا وترك المنتخب
اتحاد الكرة المصري يعلن سفر محمد صلاح إلى إنجلترا وترك المنتخب
أعلن اتحاد الكرة المصري، اليوم الأحد، سفر نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي إلى إنجلترا لتلقي العلاج. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T22:30+0000
2024-01-22T00:03+0000
منتخب مصر الوطني
كأس الأمم الأفريقية
رياضة
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/15/1085244487_0:83:1162:737_1920x0_80_0_0_ef863ba0abe675b612812da33a32a2d7.jpg
وقال اتحاد الكرة في بيان، إنه بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره فى نادى ليڤرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غدا الاثنين لاستكمال علاجه.وأكد اتحاد الكرة المصري، أنه في حال تأهل منتخب مصر وتعافى صلاح من الإصابة، فإنه سيلحق بالمنتخب.ويتواجد صلاح مع منتخب مصر في كوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث أصيب بشد في العضلة الخلفية، في مباراة غانا التي انتهت بالتعادل (2-2) حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بشد في العضلة الخلفية، وكان من المقرر غيابه عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل.
https://sputnikarabic.ae/20240121/بعد-غيابه-مباراتين-بسبب-الإصابة-محمد-صلاح-مقتنع-بفوزه-بكأس-الأمم-الأفريقية-مع-مصر-عاجلا-أن-آجلا-1085244644.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/15/1085244487_130:0:1162:774_1920x0_80_0_0_714a136196f23e6d5bc99133982c35b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منتخب مصر الوطني, كأس الأمم الأفريقية, رياضة, منوعات
منتخب مصر الوطني, كأس الأمم الأفريقية, رياضة, منوعات

اتحاد الكرة المصري يعلن سفر محمد صلاح إلى إنجلترا وترك المنتخب

22:30 GMT 21.01.2024 (تم التحديث: 00:03 GMT 22.01.2024)
© AP Photo / Themba Hadebeمحمد صلاح يتلقى العلاج الطبي خلال مباراة المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بين مصر وغانا في أبيدجان، ساحل العاج، 18 يناير/ كانون الثاني 2024
محمد صلاح يتلقى العلاج الطبي خلال مباراة المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بين مصر وغانا في أبيدجان، ساحل العاج، 18 يناير/ كانون الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Themba Hadebe
تابعنا عبر
أعلن اتحاد الكرة المصري، اليوم الأحد، سفر نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي إلى إنجلترا لتلقي العلاج.
وقال اتحاد الكرة في بيان، إنه بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره فى نادى ليڤرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غدا الاثنين لاستكمال علاجه.
وأكد اتحاد الكرة المصري، أنه في حال تأهل منتخب مصر وتعافى صلاح من الإصابة، فإنه سيلحق بالمنتخب.
محمد صلاح يتلقى العلاج الطبي خلال مباراة المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بين مصر وغانا في أبيدجان، ساحل العاج، 18 يناير/ كانون الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
مجتمع
بعد غيابه مباراتين بسبب الإصابة... محمد صلاح مقتنع بفوزه بكأس الأمم الأفريقية مع مصر "عاجلا أم آجلا"
أمس, 14:02 GMT
ويتواجد صلاح مع منتخب مصر في كوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث أصيب بشد في العضلة الخلفية، في مباراة غانا التي انتهت بالتعادل (2-2) حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بشد في العضلة الخلفية، وكان من المقرر غيابه عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على خانيونس01:18 GMTБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:05 GMTВоеннослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации возможностей БПЛА - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала