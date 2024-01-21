https://sputnikarabic.ae/20240121/بعد-غيابه-مباراتين-بسبب-الإصابة-محمد-صلاح-مقتنع-بفوزه-بكأس-الأمم-الأفريقية-مع-مصر-عاجلا-أن-آجلا-1085244644.html

بعد غيابه مباراتين بسبب الإصابة... محمد صلاح مقتنع بفوزه بكأس الأمم الأفريقية مع مصر "عاجلا أن آجلا"

بعد غيابه مباراتين بسبب الإصابة... محمد صلاح مقتنع بفوزه بكأس الأمم الأفريقية مع مصر "عاجلا أن آجلا"

قال لاعب كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، اليوم الأحد، إنه مقتنع بأنه سيفوز بكأس الأمم الأفريقية مع مصر "عاجلا أم آجلا"، فيما اعترف بأن منتخب بلاده في حاجة... 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T14:02+0000

2024-01-21T14:02+0000

2024-01-21T14:02+0000

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جاءت تصريحات مهاجم فريق "ليفربول" الإنجليزي إلى الصحفيين، قبل مباراة "الفراعنة" الحاسمة في دور المجموعات أمام الرأس الأخضر، غدا يوم الاثنين، والتي تحتاج مصر للفوز بها للتأكد من التأهل إلى دور الـ16.وسيغيب محمد صلاح عن مباراة الغد مع منتخب مصر لكرة القدم، إلى جانب المباراة التي ستليها، لكي يتعافى من إصابة تعرّض لها في أوتار الركبة اليسرى، والتي أجبرته على الخروج في الشوط الأول من المباراة التي خاضها فريق بلاده مع منتخب غانا، في يوم الخميس الماضي، وانتهت بالتعادل (2-2).وأردف: "سوف يتحقق الفوز بطريقة ما، هذا ما أؤمن به، وأي شيء أؤمن بأنني سأحققه، فسوف يحدث عاجلا أم آجلا".وتابع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما: "الكل يعلم ما يعنيه فوز أي لاعب بكأس أفريقيا، لم يحالفنا الحظ في النهائي الأخير وكذلك في الغابون، لكن كل اللاعبين متحمسين للغاية للفوز بالبطولة، وكلنا نريد الفوز بها".وظهر محمد صلاح لأول مرة مع مصر في عام 2011، بعد عام من فوز المنتخب المصري لكرة القدم بآخر ألقابه السبعة في كأس الأمم الأفريقية.وفي حال فوز مصر على متخب الرأس الأخضر – التي حصلت بالفعل على المركز الأول في المجموعة الثانية – فسوف تتأهل إلى مباراة دور الـ16، المقامة في في سان بيدرو يوم 28 يناير/ كانون الثاني الجاري.وتم استبعاد صلاح بالفعل من المبارة المقامة في سان بيدرو أيضا، ومن المتوقع أن يعود إلى صفوف المنتخب المصري في ربع النهائي فقط، في 2 أو 3 فبراير/ شباط المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20240119/إصابة-محمد-صلاح-في-كأس-الأمم-الأفريقية-تصعق-ليفربول-والمنتخب-المصري-يكشف-تطورات-حالته-1085187150.html

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