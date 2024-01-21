بعد غيابه مباراتين بسبب الإصابة... محمد صلاح مقتنع بفوزه بكأس الأمم الأفريقية مع مصر "عاجلا أن آجلا"
© AP Photo / Themba Hadebeمحمد صلاح يتلقى العلاج الطبي خلال مباراة المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بين مصر وغانا في أبيدجان، ساحل العاج، 18 يناير/ كانون الثاني 2024
محمد صلاح يتلقى العلاج الطبي خلال مباراة المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بين مصر وغانا في أبيدجان، ساحل العاج، 18 يناير/ كانون الثاني 2024
© AP Photo / Themba Hadebe
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قال لاعب كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، اليوم الأحد، إنه مقتنع بأنه سيفوز بكأس الأمم الأفريقية مع مصر "عاجلا أم آجلا"، فيما اعترف بأن منتخب بلاده في حاجة إلى التحسن، إذا أراد تحقيق ذلك في نسخة العام الحالي من البطولة.
جاءت تصريحات مهاجم فريق "ليفربول" الإنجليزي إلى الصحفيين، قبل مباراة "الفراعنة" الحاسمة في دور المجموعات أمام الرأس الأخضر، غدا يوم الاثنين، والتي تحتاج مصر للفوز بها للتأكد من التأهل إلى دور الـ16.
وسيغيب محمد صلاح عن مباراة الغد مع منتخب مصر لكرة القدم، إلى جانب المباراة التي ستليها، لكي يتعافى من إصابة تعرّض لها في أوتار الركبة اليسرى، والتي أجبرته على الخروج في الشوط الأول من المباراة التي خاضها فريق بلاده مع منتخب غانا، في يوم الخميس الماضي، وانتهت بالتعادل (2-2).
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عما يعنيه الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية لإضافته إلى الميداليات التي حصل عليها على مستوى الأندية مع "ليفربول"، أجاب صلاح: "أود الفوز بها بالتأكيد، لقد فزت بكل شيء ممكن، ولكن هذا لم يتحقق بعد".
وأردف: "سوف يتحقق الفوز بطريقة ما، هذا ما أؤمن به، وأي شيء أؤمن بأنني سأحققه، فسوف يحدث عاجلا أم آجلا".
Mohamed Salah says AFCON is the one trophy he hasn’t won and believes it will happen sooner or later.— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) January 21, 2024
We hope you fulfill your dreams and win AFCON. Secure your legacy 🐐 pic.twitter.com/B5YAwa3KAJ
وتابع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما: "الكل يعلم ما يعنيه فوز أي لاعب بكأس أفريقيا، لم يحالفنا الحظ في النهائي الأخير وكذلك في الغابون، لكن كل اللاعبين متحمسين للغاية للفوز بالبطولة، وكلنا نريد الفوز بها".
وأضاف محمد صلاح، معترفًا أنه "في نهاية المطاف، المنتخب المصري لا يقدم أداءً رائعا في الوقت الحالي، لكن لدينا فريق ومدرب رائعين، لذلك نحتاج فقط إلى الاستمرار في التركيز، وأعتقد أنه مع العمل الجاد يصبح كل شيء ممكنا، لذا نحتاج فقط للفوز بمباراة واحدة للتأهل وسننطلق من هناك".
وظهر محمد صلاح لأول مرة مع مصر في عام 2011، بعد عام من فوز المنتخب المصري لكرة القدم بآخر ألقابه السبعة في كأس الأمم الأفريقية.
وفي حال فوز مصر على متخب الرأس الأخضر – التي حصلت بالفعل على المركز الأول في المجموعة الثانية – فسوف تتأهل إلى مباراة دور الـ16، المقامة في في سان بيدرو يوم 28 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وتم استبعاد صلاح بالفعل من المبارة المقامة في سان بيدرو أيضا، ومن المتوقع أن يعود إلى صفوف المنتخب المصري في ربع النهائي فقط، في 2 أو 3 فبراير/ شباط المقبل.