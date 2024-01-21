https://sputnikarabic.ae/20240121/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدين-القصف-الأوكراني-على-دونيتسك-1085254407.html
الأمين العام للأمم المتحدة يدين القصف الأوكراني على دونيتسك
الأمين العام للأمم المتحدة يدين القصف الأوكراني على دونيتسك
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إدانته الشديدة للضربة التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على سوق في دونيتسك، صباح اليوم الأحد. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T19:39+0000
2024-01-21T19:39+0000
2024-01-21T19:39+0000
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وأوضح ممثل الأمين العام في بيان أن "الأمين العام يدين بشدة جميع الهجمات على السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك قصف مدينة دونيتسك اليوم".وأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في بيان على "تلغرام"، أنه في صباح يوم 21 يناير/ كانون الثاني، قصفت القوات الأوكرانية سوقا في ضاحية كيروف في دونيتسك، وارتفعت حصيلة ضحايا القصف في الوقت الحالي إلى 28 شخصا، وعدد المصابين هو 30.وفي وقت سابق، أعلن عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين، أن حصيلة ضحايا القصف الأوكراني على سوق في ضاحية كيروف بمدينة دونيتسك بلغ 18 قتيلًا و13 مصابًا. وكتب كوليمزين في منشور عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في الوقت الحالي هناك 18 قتيلًا و13 مصابًا معروفين".
https://sputnikarabic.ae/20240121/مجلس-الفيدرالية-الروسي-لن-نتخلى-عن-الدرع-النووي-من-جانب-واحد-فهو-ضروري-لحماية-البلاد-1085250772.html
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العالم, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
الأمين العام للأمم المتحدة يدين القصف الأوكراني على دونيتسك
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إدانته الشديدة للضربة التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على سوق في دونيتسك، صباح اليوم الأحد.
وأوضح ممثل الأمين العام في بيان أن "الأمين العام يدين بشدة جميع الهجمات على السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك قصف مدينة دونيتسك اليوم".
وأكد غوتيريش أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية محظورة بموجب القانون الدولي ويجب وقفها على الفور.
وأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في بيان على "تلغرام"، أنه في صباح يوم 21 يناير/ كانون الثاني، قصفت القوات الأوكرانية سوقا في ضاحية كيروف في دونيتسك، وارتفعت حصيلة ضحايا القصف في الوقت الحالي إلى 28 شخصا، وعدد المصابين هو 30.
وفي وقت سابق، أعلن عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين، أن حصيلة ضحايا القصف الأوكراني على سوق في ضاحية كيروف بمدينة دونيتسك
بلغ 18 قتيلًا و13 مصابًا. وكتب كوليمزين في منشور عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في الوقت الحالي هناك 18 قتيلًا و13 مصابًا معروفين".