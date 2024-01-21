https://sputnikarabic.ae/20240121/استهداف-متزامن-للقاعدتين-الأمريكيتين-في-حقلي-العمر-والشدادي-شرقي-سوريا-1085257398.html
استهداف متزامن للقاعدتين الأمريكيتين في حقلي "العمر" و"الشدادي" شرقي سوريا
استهداف متزامن للقاعدتين الأمريكيتين في حقلي "العمر" و"الشدادي" شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بوقوع هجوم متزامن على القاعدتين الأمريكيتين في حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور و"الشدادي" في الحسكة شرقي سوريا. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T20:38+0000
2024-01-21T20:38+0000
2024-01-21T20:38+0000
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103704/51/1037045111_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_8b20b339871471d636222bd6462f03be.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" إن "القاعدة الأمريكية في حقل العمر استُهدفت بصاروخين سقطا في القرية الخضراء داخل الحقل".وأضاف أن "الطيران الحربي الأمريكي حلّق في سماء حقل العمر بعد استهداف القاعدة مباشرة".وتنتشر في منطقة الجزيرة السورية (شمال شرق) 24 قاعدة أمريكية و4 مراكز قيادة تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.وأفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدر أمني، يوم أمس السبت، أن قاعدة "عين الأسد" الجوية الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق تعرضت لقصف صاروخي.وبحسب وكالة "شفق" العراقية، نقلا عن المصدر، فإن خمسة صواريخ سقطت قرب القاعدة، وأشارت إلى أن الصواريخ، بحسب المعلومات المتوفرة، أطلقت من منطقة البغدادي في الأنبار.وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، بطائرات مسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240121/ماذا-حقق-التصعيد-الأمريكي-ضد-أنصار-الله-في-اليمن-1085255894.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103704/51/1037045111_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_73e5f77c120887b4b88daeaeb0e45e55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي
استهداف متزامن للقاعدتين الأمريكيتين في حقلي "العمر" و"الشدادي" شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بوقوع هجوم متزامن على القاعدتين الأمريكيتين في حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور و"الشدادي" في الحسكة شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن "القاعدة الأمريكية في حقل العمر استُهدفت بصاروخين سقطا في القرية الخضراء داخل الحقل".
وأضاف أن "الطيران الحربي الأمريكي حلّق في سماء حقل العمر بعد استهداف القاعدة مباشرة".
وأشار إلى أنه وبالتزامن مع ذلك "تعرضت القاعدة الأمريكية في الشدادي لهجوم بطائرة مسيرة، والمضادات الأرضية في قاعدة الشدادي أطلقت صواريخها بكثافة في سماء المنطقة".
وتنتشر في منطقة الجزيرة السورية (شمال شرق) 24 قاعدة أمريكية و4 مراكز قيادة تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.
وبحسب وكالة "شفق" العراقية، نقلا عن المصدر، فإن خمسة صواريخ سقطت قرب القاعدة، وأشارت إلى أن الصواريخ، بحسب المعلومات المتوفرة، أطلقت من منطقة البغدادي في الأنبار.
وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، بطائرات مسيرة.