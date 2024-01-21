https://sputnikarabic.ae/20240121/استهداف-متزامن-للقاعدتين-الأمريكيتين-في-حقلي-العمر-والشدادي-شرقي-سوريا-1085257398.html

استهداف متزامن للقاعدتين الأمريكيتين في حقلي "العمر" و"الشدادي" شرقي سوريا

استهداف متزامن للقاعدتين الأمريكيتين في حقلي "العمر" و"الشدادي" شرقي سوريا

أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بوقوع هجوم متزامن على القاعدتين الأمريكيتين في حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور و"الشدادي" في الحسكة شرقي سوريا. 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T20:38+0000

2024-01-21T20:38+0000

2024-01-21T20:38+0000

القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103704/51/1037045111_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_8b20b339871471d636222bd6462f03be.jpg

وقال مراسل "سبوتنيك" إن "القاعدة الأمريكية في حقل العمر استُهدفت بصاروخين سقطا في القرية الخضراء داخل الحقل".وأضاف أن "الطيران الحربي الأمريكي حلّق في سماء حقل العمر بعد استهداف القاعدة مباشرة".وتنتشر في منطقة الجزيرة السورية (شمال شرق) 24 قاعدة أمريكية و4 مراكز قيادة تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.وأفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدر أمني، يوم أمس السبت، أن قاعدة "عين الأسد" الجوية الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق تعرضت لقصف صاروخي.وبحسب وكالة "شفق" العراقية، نقلا عن المصدر، فإن خمسة صواريخ سقطت قرب القاعدة، وأشارت إلى أن الصواريخ، بحسب المعلومات المتوفرة، أطلقت من منطقة البغدادي في الأنبار.وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، بطائرات مسيرة.

https://sputnikarabic.ae/20240121/ماذا-حقق-التصعيد-الأمريكي-ضد-أنصار-الله-في-اليمن-1085255894.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي