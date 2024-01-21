https://sputnikarabic.ae/20240121/الاتحاد-الأوروبي-يسعى-لتحديد-العواقب-المترتبة-على-إسرائيل-حال-رفضها-المشاركة-بخطة-التسوية-مع-فلسطين-1085252902.html
الاتحاد الأوروبي يسعى لتحديد العواقب المترتبة على إسرائيل في حال رفضها خطة التسوية مع فلسطين
الاتحاد الأوروبي يسعى لتحديد العواقب المترتبة على إسرائيل في حال رفضها خطة التسوية مع فلسطين
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين أوروبيين، اليوم الأحد، بأن بروكسل دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى صياغة العواقب المترتبة على إسرائيل في... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T18:46+0000
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2024-01-21T19:12+0000
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وأوضحت الصحيفة الأمريكية، بالإشارة إلى وثيقة تم توزيعها عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد يوم الاثنين: "يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحديد العواقب التي ستترتب على المشاركة أو عدم المشاركة في خطة السلام المقترحة، بما في ذلك إنشاء دولة لفلسطين والاعتراف المتبادل بالسيادة".وأضافت أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يسلط الضوء على القلق المتزايد لحلفاء إسرائيل الغربيين فيما يتعلق بموقفها.ودعا المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمريكا للاعتراف بدولة فلسطين وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وذلك ردا على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إقامة دولة فلسطينية.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قال أبو ردينة: إن "المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وهذا هو الوقت المناسب للقيام لذلك".وأضاف أن "حكومة إسرائيل غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
https://sputnikarabic.ae/20240121/نتنياهو-يعلن-رفضه-القاطع-لشروط-حماس-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-1085251027.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يسعى لتحديد العواقب المترتبة على إسرائيل في حال رفضها خطة التسوية مع فلسطين
18:46 GMT 21.01.2024 (تم التحديث: 19:12 GMT 21.01.2024)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين أوروبيين، اليوم الأحد، بأن بروكسل دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى صياغة العواقب المترتبة على إسرائيل في حالة رفضها المشاركة في خطة الاتحاد الأوروبي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، بالإشارة إلى وثيقة تم توزيعها عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد يوم الاثنين: "يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحديد العواقب التي ستترتب على المشاركة أو عدم المشاركة في خطة السلام المقترحة، بما في ذلك إنشاء دولة لفلسطين والاعتراف المتبادل بالسيادة".
وأضافت أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يسلط الضوء على القلق المتزايد لحلفاء إسرائيل الغربيين فيما يتعلق بموقفها.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي للصحيفة: "نحن نقدم بعض الأفكار للدول الأعضاء، وجزء من هذه الأفكار، هو السؤال كيف سنستخدم الشروط التي فرضناها في المستقبل لنرى كيف يمكننا تحقيق حل الدولتين".
وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" وفقا لمسؤول آخر، إلى أن هذا يعكس غضب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب رفض إسرائيل لخطة الدولتين.
ودعا المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمريكا للاعتراف بدولة فلسطين وليس فقط الحديث عن حل الدولتين
، وذلك ردا على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إقامة دولة فلسطينية.
وحسب وكالة
الأنباء الفلسطينية، قال أبو ردينة: إن "المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وهذا هو الوقت المناسب للقيام لذلك".
وأضاف أن "حكومة إسرائيل
غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".